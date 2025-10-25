16મી નવેમ્બર સુધી આ રાશિવાળાએ રહેવું પડશે ખુબ સાવધાન! અશુભ પ્રભાવ ટાળવા કરો આ ઉપાય
Sun Transit In Libra: સૂર્યદેવે તુલા રાશિમાં ગોચર કર્યું છે અને 16 નવેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. આ સમયગાળો કેટલીક રાશિના જાતકો માટે મુશ્કેલીભર્યો રહી શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે.
17 ઓક્ટોબરે ગ્રહોના રાજા સૂર્યએ પોતાની નીચ રાશિ તુલામાં ગોચર કર્યું હતું. સૂર્ય આ રાશિમાં 16 નવેમ્બર 2025 સુધી રહેશે. સૂર્યનું નીચ રાશિમાં જવું એ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે પડકારભર્યું રહી શકે છે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓએ સાવધાન રહેવું જોઈએ શું ઉપાય અજમાવવો જોઈએ.
1. મેષ રાશિ
સૂર્યનું તમારી કુંડળીના સપ્તમ ભાવ (ભાગીદારી, લગ્ન જીવન)માં ગોચર છે. લગ્ન જીવનમાં કેટલાક તણાવ કે મતભેદ થઈ શકે છે. આથી ધૈર્ય રાખવું. વેપારીઓ ભાગીદારીમાં સાવધાની રાખે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું. માથાનો દુખાવો અને આંખોની સમસ્યામાં ખાસ સાવધાની વર્તવી.
ઉપાય- રવિવારે મીઠાનું સેવન ન કરવું જોઈએ.
2. મિથુન રાશિ
સૂર્યનું તમારી કુંડળીના પંચમ ભાવ (સંતાન, પ્રેમ સંબંધ, શિક્ષણ) માં ગોચર છે. પ્રેમ સંબંધોમાં ગેરસમજ થઈ શકે છે. સંતાનના સ્વાસ્થ્ય અને તેમની કરિયર વિશે ચિંતા થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસમાં વધુ મહેનત કરવી પડશે. પેટ સંલગ્ન સમસ્યાઓમાં ધ્યાન રાખવું.
ઉપાય- સૂર્યને અર્ધ્ય આપો ને ગાયને ઘઉં ખવડાવો.
3. કર્ક રાશિ
સૂર્યનું તમારી કુંડળીના ચતુર્થ ભાવ (માતા, સુખ, ભવન)માં ગોચર થઈ રહ્યું છે. કૌટુંબિક સુખમાં કમી મહેસૂસ થઈ શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો. કાર્યસ્થળે વ્યસ્તતાના કારણે ઘરથી અંતર વધી શકે છે. પ્રોપર્ટી કે વાહન સંલગ્ન મામલાઓમાં સમજી વિચારીને નિર્ણય લો.
ઉપાય- ઘરમાં સૂર્યનું યંત્ર સ્થાપિત કરો અને પૂજા કરો.
4. કન્યા રાશિ
સૂર્ય તમારી કુંડળીના દ્વિતિય ભાવ (ધન, વાણી અને કુટુંબ)માં ગોચર કરી રહ્યા છે. આર્થિક સ્થિતિમાં ઉતાર ચડાવ આવી શકે છે. ખર્ચા પર કાબૂ રાખો. પરિવારમાં તણાવનો માહોલ બની શકે છે. વાણી પર સંયમ જરૂરી છે. આંખ અને મોઢા સંબંધિત સમસ્યાઓથી સાવધાન રહો.
ઉપાય- લાલ વસ્ત્રો ધારણ ક રો અને રવિવારના દિવસે ઘઉંનું દાન કરો.
5. તુલા રાશિ
સૂર્યનું તમારી કુંડળીના પ્રથમ ભાવ/લગ્ન (વ્યક્તિત્વ, સ્વાસ્થ્ય, માન સન્માન)માં ગોચર છે. તમારી રાશિમાં જ ગોચર હોવાના કારણે આત્મવિશ્વાસમાં કમી આવી શકે છે અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી મુશ્કેલીઓ થઈ શકે છે. અહંકારના કારણે દાંપત્ય જીવનમાં સમસ્યા આવી શકે છે. જો કે કરિયરમાં તમને આગળ વધવાની તક મળી શકે છે.
ઉપાય- રવિવારનું વ્રત રાખો અને કોઈ ગરીબને ભોજન કરાવો.
6. મકર રાશિ
સૂર્યનું તમારી કુંડળીના દશમ ભાવ (કરિયર, પિતા, માન સન્માન)માં ગોચર થઈ રહ્યું છે. કરિયરમાં ઉતાર ચડાવ આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ કે વરિષ્ઠો સાથે વિવાદ શક્ય છે. પિતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. જો કે જો તમે સરકારી નોકરીમાં હોવ તો લાભ થઈ શકે છે.
ઉપાય- પિતાનું સન્માન કરો અને તેમને લાલ વસ્તું ભેટ કરો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
