7 દિવસ અજવાળું પછી 7 દિવસની કાળી રાત, પત્નીઓ કરશે પતિની હત્યા, હચમચી જશે બ્રહ્માંડની સમગ્ર વ્યવસ્થા, આવું ક્યારે થશે?

કળિયુગના અંત, તેના અંત અને તે પછીના સમય વિશે ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી છે. આમાંની કેટલીક ખૂબ જ ભયાનક છે. પરંતુ એક ભવિષ્યવાણી એવી છે જે ખરેખર થઈ શકે છે તે તમે માનશો નહીં.
 

Dec 08, 2025, 10:44 AM IST

હિંદુ ધર્મ-શાસ્ત્રોમાં આવનારા યુગો-યુગો માટે ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી છે. તેમાંથી ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી છે, જેથી આવનારા સમયમાં તે સાચી પડવાની પણ સંભાવના છે. આજે અમે તમને એક એવી ભવિષ્યવાણી વિશે વાત કરવાના છીએ, જે બ્રહ્માંડનો ક્રમ બદલી નાખશે. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તનો સમય બદલી જશે. દુનિયામાં સતત સાત દિવસ અંજવાળુ રહેશે અને પછી સાત દિવસ કાળી રાત રહેશે. ચારે તરફ ઘનઘોર અંધારૂ હશે અને ખૂન-ખરાબા જોવા મળશે. એવો ભયાનક સમય હશે કે તેના વિશે સાંભળી રૂવાંટા ઉભા થઈ જશે. પરંતુ તેમાં કેટલાક લોકો સુરક્ષિત રહી જશે.

ભવિષ્ય મલાઈકાની ભવિષ્યવાણી
ભવિષ્ય મલાઈકામાં 600 વર્ષ પહેલાં કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, જ્યારે કલિયુગનો અંત આવશે અને સત્યયુગ શરૂ થશે, ત્યારે એક સમય એવો આવશે જ્યારે સતત સાત દિવસ સુધી સૂર્ય ચમકશે, ત્યારબાદ સાત દિવસ સતત રાત રહેશે. પૃથ્વી પર ઘણી આશ્ચર્યજનક ઘટનાઓ બનશે. બધા વિદ્યુત ઉપકરણો કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે. દરેક જગ્યાએ સંપૂર્ણ અંધકાર છવાઈ જશે.

- ભવિષ્ય માલિકામાં અચ્યુતાનંદ દાસ જી લખે છે કે ચારે તરફ લોહી હશે. ભૂત, પિશાચિનિઓ અને ચામુંડા જેવી શક્તિઓ પોતાના બધા અસ્ત્ર-શસ્ત્રો સાથે પ્રગટ થશે. અસંખ્ય લોકોના મૃત્યુ થશે.

- જે સ્ત્રીઓ પોતાના પતિ સિવાય અન્ય પુરૂષોનું ચિંતન કરે છે, તે યોગમાયાના પ્રભાવમાં આવી પોતાના પતિની હત્યા કરી દેશે. તેનું લોહી ચૂસી લેશે. જે સ્ત્રીઓ ધર્મમાં સ્થિત, પવિત્ર અને પોતાના પતિને સમર્પિત હશે તે અને તેના પતિ સુરક્ષિત રહેશે.

- જે રીતે મનુષ્યો જાનવરો પર અત્યાચાર કરી રહ્યાં છે, તેમ પ્રકૃતિ મનુષ્યોનો બદલો લેશે. ચારે તરફ અંધકાર હશે અને તે સમયે ખૂંખાર જંગલી જાનવરો લોકોના ઘરમાં ઘૂસી જશે અને તેને મારીને ખાઈ જશે.

- ન ખાવા માટે અન્ન હશે અને ન પીવાનું પાણી, જેથી મોટી સંખ્યામાં લોકો ભૂખ્યા-તરસથી વ્યાકુળ થઈ મરી જશે.

એક ચતુર્થાંશ લોકો બચી જશે
આ સમય દરમિયાન, પૃથ્વી પર ફેલાતી અરાજકતામાં અસંખ્ય લોકો માર્યા જશે, અને વિશ્વની વસ્તીનો માંડ એક ચતુર્થાંશ ભાગ બચી શકશે. ભગવાન કલ્કી તેમનું રક્ષણ કરશે. આ લોકો ભગવાનના સાચા ભક્તો હશે. તેઓ અંધકારમાં પણ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોશે. તેઓ આ મુશ્કેલ સમયમાં પણ ભગવાનનું નામ જપતા રહેશે અને તેમના ગુણગાન ગાતા રહેશે. આ લોકોને ભૂખ લાગશે નહીં કે તરસ લાગશે નહીં; તેઓ મહિનાઓ સુધી ખોરાક કે પાણી વિના જીવશે, છતાં તેઓ સ્વસ્થ રહેશે.

નવા સૂર્ય-ચંદ્ર બનશે
સતયુગને અનુરૂપ પર્વાયવણને નિર્મળ અને સંતુલિત બનાવવા માટે નવા સૂર્ય અને ચંદ્રની સ્થાપના જરૂરી હશે. તેથી ભગવાન વિષ્ણુ પોતાની શક્તિથી વર્તમાન સૂર્ય અને ચંદ્રમાનો નાશ કરી તેને પુનઃ સ્થાપિત કરશે. આ કાર્યને પૂરુ કરવામાં સાત દિવસ અને સાત રાતનો સમય લાગશે. તેથી આ દરમિયાન ધરતી પર ભયંકર વિઘ્વંસ થશે અને માત્ર ભગવાનના ભક્તો જીવિત રહેશે.

(Disclaimer - પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર માત્ર જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી)

