Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Supermoon 2025: આજે સાંજે દેખાશે વર્ષનો છેલ્લો સુપરમૂન, ચમકશે આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય!

Supermoon 2025:  આજે 4 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ માર્ગશીર્ષ પૂર્ણિમાના દિવસે વર્ષનો ત્રીજો અને છેલ્લો સુપરમૂન દેખાશે. ચંદ્ર દેવ આજે દિવસભર વૃષભ રાશિમાં ઉચ્ચ સ્થિતિમાં રહેશે, જેની મિશ્ર અસર બધી રાશિઓના જીવન પર પડશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ 3 રાશિઓ માટે આજે ગુરુવારનો દિવસ સારો રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:34 PM IST

Trending Photos

Supermoon 2025: આજે સાંજે દેખાશે વર્ષનો છેલ્લો સુપરમૂન, ચમકશે આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય!

Supermoon 2025: સુપરમૂન એક અદ્ભુત ખગોળીય ઘટના છે, જે ધાર્મિક અને જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે ચંદ્ર પૃથ્વીની સૌથી નજીક એટલે કે નજીક હોય છે, ત્યારે તે દિવસને પૂર્ણિમા કહેવામાં આવે છે, જેને વિજ્ઞાનમાં સુપરમૂન અને અંગ્રેજીમાં કોલ્ડ મૂન કહે છે. આ દિવસે ચંદ્ર રોજની સરખામણીમાં 14% મોટો અને 30% વધુ ચમકદાર દેખાય છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, આજે 4 ડિસેમ્બર 2025, ગુરુવારના રોજ માર્ગશીર્ષ પૂર્ણિમા છે, જે આ વર્ષની છેલ્લી પૂર્ણિમા પણ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આજે વર્ષનો ત્રીજો અને છેલ્લો સુપરમૂન પણ દેખાશે. ચંદ્રની વાત કરીએ તો તે વૃષભ રાશિમાં ઉચ્ચ સ્થિતિમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે થનારી આ ઘટનાની અસર તમામ 12 રાશિઓના જીવન પર પડશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ 3 રાશિઓ માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે.

આજે ભારતમાં કયા સમયે દેખાશે સુપરમૂન?
આજે 4 ડિસેમ્બર 2025ની સાંજે ચંદ્રના ઉદયની સાથે જ સુપરમૂન ભારતમાં દેખાવા લાગશે, જે આવતીકાલે સવારે 8 થી 9 વાગ્યા સુધી દેખાશે. આજે આખી રાત તમે સુપરમૂનને જોઈ શકો છો.

આ 3 રાશિઓનો સિતારો હશે બુલંદીઓ પર.....

વૃષભ રાશિ
આજે ચંદ્ર દેવ વૃષભ રાશિમાં જ રહેશે, જેનો સૌથી વધુ લાભ વૃષભ રાશિના જાતકોને થશે. તમારી ભાવનાઓ સ્થિર રહેશે, જેના કારણે જૂની ગૂંચવણોને ઉકેલવાની તક મળશે. જણાવી દઈએ કે સંબંધો અથવા કામકાજ સાથે જોડાયેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે ગુરુવારનો દિવસ શુભ છે.

ઉપાય: તાંબાના લોટામાં દૂધ, ગંગાજળ અને સાકર ભેળવીને ચંદ્ર દેવને અર્ઘ્ય અર્પણ કરો.

કર્ક રાશિ
નવી શરૂઆત કરવી કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે. જો તમે જૂની વાતો ભૂલીને આગળ વધશો તો તે સારું રહેશે. આ ઉપરાંત, કોઈ જૂના સંપર્કથી લાભ થવાની પણ સંભાવના છે. આજે દિવસભર તમારી આર્થિક સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે. દેવું લેવાનો વારો આવશે નહીં.

ઉપાય: ચંદ્ર દેવને સાંજના સમયે ચોખાની ખીરનો ભોગ લગાવો.

વૃશ્ચિક રાશિ
આજે વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોની ભાવનાઓ સ્થિર રહેશે. તમે તમારા સંબંધોને જોડવાનો પ્રયાસ કરશો. આ ઉપરાંત, જૂની ગેરસમજણો દૂર કરવાની તક મળશે. કારોબાર સાથે જોડાયેલા મોટા અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો આજે લેવા શુભ રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. એવી આશા છે કે તમે જૂની આદતો છોડીને સારી દિનચર્યા અપનાવશો.

ઉપાય: ચાંદીના લોટામાં ગંગાજળ ભરીને ચંદ્ર દેવને અર્ઘ્ય અર્પણ કરો.

ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી માહિતી જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને ધાર્મિક માન્યતાઓ પર આધારિત છે અને માત્ર સૂચના માટે આપવામાં આવી રહી છે. ઝી ન્યૂઝ તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
supermoon 2025December 2025 Supermoon zodiac effectsFull Moon 2025 astrology predictionsCold Moon 2025December Supermoonchandrama positive effects on zodiac signsશીત ચંદ્ર ૨૦૨૫સુપરમૂન ૨૦૨૫પૂર્ણ ચંદ્ર ૨૦૨૫૪ ડિસેમ્બર૨૦૨૫ રાશિચક્ર પર સુપરમૂનનો પ્રભાવવૃષભ પૂર્ણ ચંદ્રનું જ્યોતિષીય મહત્વડિસેમ્બર ૨૦૨૫ માં શીત ચંદ્ર કઈ રાશિ પર અસર કરશે

Trending news