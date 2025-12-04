Supermoon 2025: આજે સાંજે દેખાશે વર્ષનો છેલ્લો સુપરમૂન, ચમકશે આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય!
Supermoon 2025: આજે 4 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ માર્ગશીર્ષ પૂર્ણિમાના દિવસે વર્ષનો ત્રીજો અને છેલ્લો સુપરમૂન દેખાશે. ચંદ્ર દેવ આજે દિવસભર વૃષભ રાશિમાં ઉચ્ચ સ્થિતિમાં રહેશે, જેની મિશ્ર અસર બધી રાશિઓના જીવન પર પડશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ 3 રાશિઓ માટે આજે ગુરુવારનો દિવસ સારો રહેશે.
Supermoon 2025: સુપરમૂન એક અદ્ભુત ખગોળીય ઘટના છે, જે ધાર્મિક અને જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે ચંદ્ર પૃથ્વીની સૌથી નજીક એટલે કે નજીક હોય છે, ત્યારે તે દિવસને પૂર્ણિમા કહેવામાં આવે છે, જેને વિજ્ઞાનમાં સુપરમૂન અને અંગ્રેજીમાં કોલ્ડ મૂન કહે છે. આ દિવસે ચંદ્ર રોજની સરખામણીમાં 14% મોટો અને 30% વધુ ચમકદાર દેખાય છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, આજે 4 ડિસેમ્બર 2025, ગુરુવારના રોજ માર્ગશીર્ષ પૂર્ણિમા છે, જે આ વર્ષની છેલ્લી પૂર્ણિમા પણ છે.
આજે વર્ષનો ત્રીજો અને છેલ્લો સુપરમૂન પણ દેખાશે. ચંદ્રની વાત કરીએ તો તે વૃષભ રાશિમાં ઉચ્ચ સ્થિતિમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે થનારી આ ઘટનાની અસર તમામ 12 રાશિઓના જીવન પર પડશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ 3 રાશિઓ માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે.
આજે ભારતમાં કયા સમયે દેખાશે સુપરમૂન?
આજે 4 ડિસેમ્બર 2025ની સાંજે ચંદ્રના ઉદયની સાથે જ સુપરમૂન ભારતમાં દેખાવા લાગશે, જે આવતીકાલે સવારે 8 થી 9 વાગ્યા સુધી દેખાશે. આજે આખી રાત તમે સુપરમૂનને જોઈ શકો છો.
આ 3 રાશિઓનો સિતારો હશે બુલંદીઓ પર.....
વૃષભ રાશિ
આજે ચંદ્ર દેવ વૃષભ રાશિમાં જ રહેશે, જેનો સૌથી વધુ લાભ વૃષભ રાશિના જાતકોને થશે. તમારી ભાવનાઓ સ્થિર રહેશે, જેના કારણે જૂની ગૂંચવણોને ઉકેલવાની તક મળશે. જણાવી દઈએ કે સંબંધો અથવા કામકાજ સાથે જોડાયેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે ગુરુવારનો દિવસ શુભ છે.
ઉપાય: તાંબાના લોટામાં દૂધ, ગંગાજળ અને સાકર ભેળવીને ચંદ્ર દેવને અર્ઘ્ય અર્પણ કરો.
કર્ક રાશિ
નવી શરૂઆત કરવી કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે. જો તમે જૂની વાતો ભૂલીને આગળ વધશો તો તે સારું રહેશે. આ ઉપરાંત, કોઈ જૂના સંપર્કથી લાભ થવાની પણ સંભાવના છે. આજે દિવસભર તમારી આર્થિક સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે. દેવું લેવાનો વારો આવશે નહીં.
ઉપાય: ચંદ્ર દેવને સાંજના સમયે ચોખાની ખીરનો ભોગ લગાવો.
વૃશ્ચિક રાશિ
આજે વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોની ભાવનાઓ સ્થિર રહેશે. તમે તમારા સંબંધોને જોડવાનો પ્રયાસ કરશો. આ ઉપરાંત, જૂની ગેરસમજણો દૂર કરવાની તક મળશે. કારોબાર સાથે જોડાયેલા મોટા અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો આજે લેવા શુભ રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. એવી આશા છે કે તમે જૂની આદતો છોડીને સારી દિનચર્યા અપનાવશો.
ઉપાય: ચાંદીના લોટામાં ગંગાજળ ભરીને ચંદ્ર દેવને અર્ઘ્ય અર્પણ કરો.
