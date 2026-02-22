Prev
24 કલાક બાદ આ રાશિઓના સિતારા ચમકશે, મંગળ-સૂર્યની મહાયુતિથી થશે લાભ, નોકરી-વેપારમાં મળશે સફળતા

Astrology News: જ્યોતિષ પંચાંગ અનુસાર મંગળ અને સૂર્યની યુતિ બનવાની છે. 23 ફેબ્રુઆરીએ બની રહેલી આ યુતિ ચાર રાશિના જાતકો માટે ખાસ રહેશે. આ જાતકોને નોકરી-વેપારમાં લાભ થશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 22, 2026, 04:19 PM IST

24 કલાક બાદ આ રાશિઓના સિતારા ચમકશે, મંગળ-સૂર્યની મહાયુતિથી થશે લાભ, નોકરી-વેપારમાં મળશે સફળતા

Surya And mangal Yuti 2026: પંચાંગ અનુસાર 23 ફેબ્રુઆરીએ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય તથા ઉર્જાના કારક મંગળ ગ્રહની યુતિ કુંભ રાશિમાં થવાની છે. વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર સૂર્ય દેવને આત્મબળ, પિતા, નોકરી, નેતૃત્વ ક્ષમતા અને સરકારી ક્ષેત્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તો મંગળ સાહસ, શૌર્ય, નિર્ણય ક્ષમતા, જમીન, સંપત્તિ અને ઉર્જાના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે આ બંને પ્રભાવશાળી ગ્રહ એક સાથે આવે છે તો વ્યક્તિના જીવનમાં અચાનક નિર્ણય, નવી શરૂઆત અને ઝડપી પ્રગતિનો યોગ બનશે.

તો કુંભ રાશિમાં આ યુતિ બનવાથી સામાજિક ક્ષેત્ર, ટેક્નોલોજીકલ કાર્યો, નેટવર્કિંગ અને મોટી સંસ્થાઓમાં હલચલ વધી શકે છે. તો જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર આ ગ્રહ સંયોગ કેટલાક જાતકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયે જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. સાથે પદ-પ્રતિષ્ઠા મળવાનો યોગ છે.

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના સ્વામી સ્વયં મંગળ છે, તેથી આ યુતિ તમારા માટે વિશેષ ઉર્જા લાવી શકે છે. કરિયરમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાનો અંત આવી શકે છે અને કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા સાહસ અને નેતૃત્વની પ્રશંસા થશે. નોકરી કરનાર જાતકોને નવી જવાબદારી કે પ્રમોશનની તક મળી શકે છે. વેપારીઓ માટે નવા સંપર્ક લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવાના સંકેત છે અને રોકાણથી લાભ મળી શકે છે. પરંતુ રોકાણ કરતા પહેલા કોઈ નિષ્ણાંતની સલાહ જરૂર લો.

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્ય છે, તેથી આ યુતિ તમારા આત્મવિશ્વાસમાં નવી ઊંચાઈ આપી શકે છે. સરકારી કાર્યો, વહીવટી ક્ષેત્રો કે ઉચ્ચ પદો સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આ સમય અનુકૂળ રહી શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે અને તમારી વાતને મહત્વ મળશે. જો તમે કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટ કે નવી યોજના પર કામ કરી રહ્યાં છો તો તેમાં સફળતા મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે. પારિવારિક જીવનમાં પણ સકારાત્મક વાતાવરણ રહી શકે છે. પરંતુ કોઈ સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. તેથી થોડી સાવચેતી રાખવી જોઈએ.

ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ ભાગ્યને સક્રિય કરી શકે છે. અટવાયેલા કામોમાં ગતિ આવશે અને નવી યોજનાઓની શરૂઆત માટે સમય અનુકૂળ રહેશે. શિક્ષણ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને વિદેશ સાથે જોડાયેલા મામલામાં સફળતાનો સંકેત મળી રહ્યો છે. વેપારનો વિસ્તાર કે નવી ડીલ ફાઈનલ થવાનો યોગ બની શકે છે. યાત્રાથી લાભ અને વરિષ્ઠોનો સહયોગ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. પરંતુ આ સમયે કોઈને નાણા ઉધાર આપવાથી બચવું પડશે.

કુંભ રાશિ
આ યુતિ તમારી રાશિમાં બની રહી છે, તેથી તેનો પ્રભાવ તમારા વ્યક્તિત્વ અને નિર્ણય ક્ષમતા પર સીધો જોવા મળશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે અને કરિયરમાં કોઈ મોટો નિર્ણય લઈ શકો છો. નવી નોકરી, સ્ટાર્ટઅપ કે પ્રોજેક્ટની શરૂઆતનો યોગ છે. સામાજિક વર્તુળ વધશે અને પ્રભાવશાળી લોકો સાથે સંપર્ક સ્થાપિત થઈ શકે છે. આર્થિક મામલામાં યોજનાબદ્ધ રીતે આગળ વધવાથી લાભ થઈ શકે છે. આ સમયે વેપારીઓએ કોઈ ડીલ સમજી વિચારીને કરવી જોઈએ.

