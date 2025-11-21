Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Surya Budh Yuti: 12 મહિના પછી સૂર્ય-બુધ વચ્ચે સર્જાયો પૂર્ણયુતિ યોગ, 3 રાશિવાળાઓ પર થઈ શકે છે ધનના ઢગલા

Surya Budh Yuti 2025: સૂર્ય અને બુધ વચ્ચે વૃશ્ચિક રાશિમાં શક્તિશાળી બુધાદિત્ય યોગ બન્યો છે. આ દુર્લભ પૂર્ણ યુતિ 3 રાશિવાળાઓનું ભાગ્ય રાતોરાત ચમકાવી શકે છે. આ 3 રાશિઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:47 AM IST

Trending Photos

Surya Budh Yuti: 12 મહિના પછી સૂર્ય-બુધ વચ્ચે સર્જાયો પૂર્ણયુતિ યોગ, 3 રાશિવાળાઓ પર થઈ શકે છે ધનના ઢગલા

Surya Budh Yuti 2025: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર નવ ગ્રહો ગોચર દરમ્યાન અલગ અલગ રાશિ અને નક્ષત્રમાંથી પસાર થાય છે. ગોચર દરમિયાન ગ્રહોની એકબીજા સાથે યુતી, યોગ અને દ્રષ્ટિ બનતી હોય છે. જેમાંથી કેટલીક યુતી અત્યંત શુભ અને દુર્લભ હોય છે. આવી જ દુર્લભ યુતિ હાલ સૂર્ય અને બુધ વચ્ચે બની છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં સૂર્ય અને બુધ વચ્ચે પૂર્ણ યુતી સર્જાય છે જે અત્યંત દુર્લભ ગણાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સૂર્ય અને બુધ વચ્ચેની પૂર્ણ યુતીને જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં પૂર્ણ બુધાદિત્ય યોગ કહેવાય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્ય અને બુધની યુતી બધી જ રાશિઓ માટે લાભકારી રહે છે પરંતુ પૂર્ણ બુધાદિત્ય યોગ ત્રણ રાશીના લોકોને સૌથી વધુ લાભ કરાવશે. આ સમય દરમિયાન ત્રણ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય પ્રબળ થશે અને તેમને અણધાર્યો મોટો ધન લાભ પણ થઈ શકે છે. 

3 ભાગ્યશાળી રાશિઓ 

સિંહ રાશિ

સૂર્ય સિંહ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે અને બુધ સાથેની પૂર્ણ યુતિથી સિંહ રાશીના લોકોને લાભ મળે તેવા સંકેત મળી રહ્યા છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી અટકેલા કામ પુરા થશે અને કરિયરમાં ઉન્નતી અને સન્માન મળવાના પ્રબળ યોગ બની રહ્યા છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન કે મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. બિઝનેસમાં કોઈ સારી ડીલ કે મોટો કોન્ટ્રાક્ટ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. શુભ સમાચારથી મન પ્રસન્ન રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. 

વૃશ્ચિક રાશિ 

સૂર્ય અને બુધ વચ્ચેની પૂર્ણ યુતી વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે પણ શુભ છે કારણ કે આ રાશિમાં જ આ યુતી સર્જાઈ છે. આ રાશિના લોકોને સૌથી વધુ લાભ મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન ભાગ્યનો સાથ મળશે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે અને અટકેલું ધન પ્રાપ્ત થઈ શકે. નોકરી કરતા લોકોને પગાર વધારો કે નવી જવાબદારી મળવાની સંભાવના. વાતચીત કરવાની અને નિર્ણય લેવાની શક્તિમાં વધારો થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. સંબંધોમાં તાલમેલ વધી શકે છે. 

મકર રાશિ 

મકર રાશિના લોકો માટે પણ પૂર્ણ બુધાદિત્ય યોગ સૌભાગ્યના દ્વાર ખોલનાર સાબિત થશે. અગાઉ કરેલી મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. કરિયરમાં નવી ઉપલબ્ધીઓ પ્રાપ્ત થશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે તાલમેલ વધશે. વ્યવસાયમાં અટકેલી યોજના ગતિ પકડી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે. લાંબા સમયથી જે તકની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન ભાગ્યનો સાથ મળશે. પરિવારમાં શાંતિ અને સુખ વધશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news