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Yuti Drishti Yog: સૂર્ય અને બુધ બનાવશે યુતિ દ્રષ્ટિ યોગ, આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, વેપારમાં કરાવશે મોટો લાભ!

Surya Budh Yuti 2026: 13 જુલાઈ 2026ના રોજ સૂર્ય અને બુધ એકબીજા સાથે 0° પર આવીને યુતિ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે. જેના કારણે 4 રાશિના જાતકોના વેપારમાં લાભના માર્ગો ખુલી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 20, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:58 PM IST
Yuti Drishti Yog: સૂર્ય અને બુધ બનાવશે યુતિ દ્રષ્ટિ યોગ, આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, વેપારમાં કરાવશે મોટો લાભ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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સૂર્ય અને બુધ બનાવશે યુતિ દ્રષ્ટિ યોગ, આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ!
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