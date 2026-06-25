/ગજબ નસીબદાર આ 4 રાશિવાળા, ઘાતક યોગ તમારા પર કરશે પૈસાનો વરસાદ! ચારેકોરથી અપાવશે સફળતા

વૈધૃતિ યોગ આમ તો જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જે 27 યોગનો ઉલ્લેખ કરાયો છે તેમાં અશુભ ગણવામાં આવે છે. તમને જણાવી દઈએ કે પંચાગના જે પાંચ અંગ હોય છે તેમાં યોગ સામેલ છે. જે સૂર્ય અને ચંદ્રની સ્થિતિને આધારે ગણવામાં આવે છે. વૈદ્યૃતિ યોગ એ વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં જો કે ફાયદો પણ કરાવે છે. સૂર્ય અને ચંદ્રની વિશેષ સ્થિતિથી બનતો આ યોગ જીવનમાં સકારાત્મકતા પણ લાવી શકે છે. 22 જુલાઈના રોજ સૂર્ય અને ચંદ્રમાની યુતિ બનશે જે આમ તો ગણતરીના કલાકો માટે રહેશે પરંતુ તેની અસર લાંબા સમય સુધી રહેશે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ મુજબ આ યોગ 22 જુલાઈના રોજ બપોરે 4.06 કલાકથી લઈને રાતે 9.51 વાગ્યા સુધી રહેશે જેનો પ્રભાવ 4 રાશિના જાતકો પર શુભ જોવા મળી શકે છે. જાતકોને બંપર ધનલાભ અને અનેક ક્ષેત્રે સફળતા મળી શકે છે.
વૈધૃતિ યોગ વિશે
મેષ રાશિ
સિંહ રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ
ધનુ રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)