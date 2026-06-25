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ગજબ નસીબદાર આ 4 રાશિવાળા, ઘાતક યોગ તમારા પર કરશે પૈસાનો વરસાદ! ચારેકોરથી અપાવશે સફળતા

Vaidhriti Yog: 22 જુલાઈના રોજ સૂર્ય અને ચંદ્ર વૈધૃતિ યોગ બનાવશે. આ યોગ આમ તો અશુભ ગણાય છે પરંતુ કેટલીક રાશિઓને આ અશુભ યોગ પણ ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો કોને કોને લાભ થઈ શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 25, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:07 PM IST
ગજબ નસીબદાર આ 4 રાશિવાળા, ઘાતક યોગ તમારા પર કરશે પૈસાનો વરસાદ! ચારેકોરથી અપાવશે સફળતા
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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