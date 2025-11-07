Prev
મંગળની રાશિ સૂર્ય ગોચરથી બદલાશે આ 5 રાશિઓનું નસીબ, અપાર ધનલાભની સાથે કરિયરમાં થશે પ્રગતિ!

Surya Gochar 2025: 16 નવેમ્બર 2025ના રોજ સૂર્ય દેવનું વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર થવા જઈ રહ્યું છે, જે ઘણી રાશિઓના કિસ્મત બદલી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ પરિવર્તન ખૂબ જ શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે, કઈ 5 રાશિઓ માટે આ સૂર્ય ગોચર બનશે ભાગ્ય ઉદયનો સંકેત?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:18 PM IST

Surya Gochar 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય નવેમ્બર 2025માં ત્રણ વખત પોતાની ચાલમાં બદલાવ કરશે. 6 નવેમ્બરના રોજ સૂર્ય સ્વાતિ નક્ષત્રમાંથી નિકળીને વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યું છે. તેનું આગામી ગોચર 16 નવેમ્બરના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં થશે, જેનો સ્વામી ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ છે. આ પછી સૂર્ય 19 નવેમ્બરના રોજ ફરી એકવાર પોતાની ચાલ બદલશે અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.

સૂર્યનું તુલા રાશિમાંથી નિકળીને વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે. જેને "વૃશ્ચિક સંક્રાંતિ" કહેવાય છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર 16 નવેમ્બર 2025ના રોજ બપોરે 1:44 વાગ્યે સૂર્ય મંગળની આ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, વૃશ્ચિક રાશિમાં સૂર્યનું ગોચરનું વિશેષ જ્યોતિષીય મહત્વ છે. સેનાપતિના ઘરમાં રાજા વિરાજમાન થવાથી રાજા સુરક્ષિત અને ખુશ હોય છે. આ સૂર્ય ગોચર બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ 5 રાશિઓ માટે આ સમય તેમની કિસ્મત બદનારો સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ કઈ રાશિઓ છે.

મેષ રાશિ
સૂર્યનું વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ મેષ રાશિના જાતકો માટે પ્રગતિ અને આત્મવિશ્વાસ લાવશે. કરિયરમાં નવી તકો ખુલશે અને અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી ક્ષમતાઓની પ્રશંસા થશે. ધનલાભનો યોગ બની રહ્યો છે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા જાતકોને નવા કોન્ટ્રાક્ટ અથવા પાર્ટનરશિપની તકો મળી શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ સુખદ રહેશે અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.

કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે વૃશ્ચિક રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો હવે ગતિ પકડશે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ મળવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં નવા રોકાણો લાભ લાવશે. પરિવાર અને પ્રેમ જીવનમાં સુમેળ વધશે. મુસાફરી અથવા ટ્રાન્સફરનો યોગ બની શકે છે. જે તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.

કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ સૂર્ય ગોચર માનસિક અને આર્થિક રીતે શુભ રહેશે. સર્જનાત્મક ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા જાતકો માટે આ સમય નવી ઊંચાઈઓ લાવશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. તમારી વાણી અને નિર્ણય શક્તિથી લોકો પ્રભાવિત થશે. સામાજિક વર્તુળમાં માન-સન્માન વધશે. જૂની સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે અને પરિવારમાં ખુશહાલીનું વાતાવરણ રહેશે.

ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે વૃશ્ચિક રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર સારા નસીબનો સંકેત આપી રહ્યું છે. ભાગ્ય ચમકશે અને મહેનતનું ફળ મળશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે, ખાસ કરીને સરકારી અથવા વહીવટી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા જાતકોને ફાયદો થશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે અને ધન સંચય વધશે. વિદેશમાં કામ અથવા સંપર્કો પણ લાભ લાવી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થશે.

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સૂર્ય ગોચર આર્થિક સ્થિરતા અને સફળતા લાવશે. કરિયરની સંભાવનાઓને નવી દિશા મળશે. જે લોકો લાંબા સમયથી નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છે તેમને વધુ સારી તક મળી શકે છે. ધનલાભની સાથે-સાથે માન-સન્માનમાં પણ વૃદ્ધિ થશે. તમને વરિષ્ઠ વ્યક્તિ તરફથી સહયોગ મળશે. પારિવારિક જીવન સુખી રહેશે અને સંબંધો મધુર બનશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

