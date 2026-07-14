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સૂર્યનો કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ આ રાશિનું ચમકાવશે ભાગ્ય, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; જીવનમાં આવશે મોટો બદલાવ!

Surya Gochar 2026: સૂર્ય કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેની તમામ 12 રાશિઓ પર અલગ-અલગ રીતે અસર પડશે. તો ચાલો જાણીએ કે સૂર્યના આ ગોચરની તમારી રાશિ પર શું અસર થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 14, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:15 PM IST
સૂર્યનો કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ આ રાશિનું ચમકાવશે ભાગ્ય, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; જીવનમાં આવશે મોટો બદલાવ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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