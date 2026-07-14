/સૂર્યનો કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ આ રાશિનું ચમકાવશે ભાગ્ય, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; જીવનમાં આવશે મોટો બદલાવ!

Surya Gochar 2026: 16 જુલાઈએ રાત્રે 11 વાગ્યાને 39 મિનિટે સૂર્યદેવ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 17 ઓગસ્ટની સવારે 7 વાગ્યાને 58 મિનિટ સુધી કર્ક રાશિમાં ગોચર કરતા રહેશે, ત્યારબાદ તેઓ સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જે દિવસે પણ સૂર્યદેવ એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે, તે દિવસે સૂર્યની સંક્રાંતિ થાય છે અને સંક્રાંતિના દિવસે પુણ્યકાળનું ખૂબ જ મહત્વ હોય છે. સૂર્યની કર્ક સંક્રાંતિના પુણ્યકાળ દરમિયાન મંદાકિની નદીમાં સ્નાન અને દાન કરવું મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ નદી પ્રસિદ્ધ પૌરાણિક નગર ચિત્રકૂટમાંથી વહે છે. જો કે, જો તમે મંદાકિની નદીમાં સ્નાન ન કરી શકો, તો તમારા ઘરની આસપાસની કોઈ પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરી શકો છો. જો તે પણ શક્ય ન હોય, તો ઘરમાં નહાવાના પાણીમાં ગંગાજળ ઉમેરીને સ્નાન કરી લો. તેનાથી પણ તમને શુભ ફળ પ્રાપ્ત થશે. તમને જણાવી દઈએ કે, સૂર્યની આ કર્ક સંક્રાંતિનો વિશેષ પુણ્યકાળ બુધવારે સાંજે 5 વાગ્યાને 15 મિનિટથી બીજા દિવસે સવારે 6 વાગ્યાને 3 મિનિટ સુધી રહેશે. આથી તમે પણ આ દરમિયાન સ્નાન-દાન કરીને પુણ્ય કમાઈ શકો છો.
આ ઉપરાંત કાલની સંક્રાંતિથી લઈને ઓગસ્ટ મહિનાની 17 તારીખ સુધી વિવિધ રાશિઓ પર સૂર્યદેવની અલગ-અલગ અસરો થશે. તો ચાલો જાણીએ કે સૂર્યદેવની વિવિધ રાશિના જાતકો પર શું અસર થશે. સાથે જ જાણીશું કે, સૂર્યદેવનું શુભ ફળ મેળવવા માટે અને અશુભ ફળથી બચવા માટે તમારે કયા ઉપાયો કરવા જોઈએ.
મેષ રાશિ
સૂર્યદેવ તમારી રાશિમાં ચોથા ભાવ પર ગોચર કરશે. જન્મકુંડળીમાં ચોથું ભાવ જીવનમાં માતા, ભૂમિ, મકાન અને વાહન સાથે સંબંધ ધરાવે છે. સૂર્યના આ ગોચરથી તમને 17 ઓગસ્ટ સુધી તમારી મહેનતથી જમીનનો લાભ મળશે, મકાનનો લાભ મળશે, તેમજ વાહનનો લાભ પણ મળશે.
વૃષભ રાશિ
સૂર્યદેવ તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવ પર ગોચર કરશે. જન્મકુંડળીમાં ત્રીજું ભાવ ભાઈ-બહેન, પરાક્રમ અને યશ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. સૂર્યના આ ગોચરથી તમને ભાઈ-બહેનોનો સાથ મળશે અને તમે મુક્તપણે અન્યો સામે પોતાની વાત રજૂ કરી શકશો.
કર્ક રાશિ
સૂર્યદેવ તમારી રાશિના લગ્ન ભાવ એટલે કે પ્રથમ ભાવ પર ગોચર કરશે. જન્મકુંડળીના પ્રથમ ભાવનો સંબંધ આપણા શરીર અને ચહેરા સાથે છે. આ સ્થાન પર સૂર્યદેવના ગોચરથી તમને મહેનતના આધારે ધન પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને તમારા યશ-સન્માનમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. આ દરમિયાન લવમેટ્સની ભાવનાઓને સમજો. તમારા સંતાનને ન્યાયિક બાબતો કે કોર્ટ-કચેરીથી લાભ મળતો રહેશે.
કન્યા રાશિ
સૂર્યદેવ તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં ગોચર કરશે. જન્મકુંડળીમાં અગિયારમા ભાવનો સંબંધ આવક અને મનોકામના પૂર્ણ થવા સાથે છે. સૂર્યના આ ગોચરથી તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમને આર્થિક લાભ થશે. સાથે જ તમને તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવામાં સંપૂર્ણ સફળતા મળશે. આ દરમિયાન તમને કાર્યોમાં સફળતા મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
સૂર્યદેવ તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં ગોચર કરશે. જન્મકુંડળીમાં નવમા સ્થાનનો સંબંધ ભાગ્ય સાથે હોય છે. આથી આ સ્થાન પર સૂર્યદેવના ગોચરથી તમને તમારા કાર્યોમાં મહેનતના બળે ભાગ્યનો સાથ મળશે. મહેનતથી તમે ઊંચાઈઓને સર કરી શકો છો. આ દરમિયાન જો તમે કોઈ અટકેલું કામ ફરી શરૂ કરશો તો તે પૂરું થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
સૂર્યદેવ તમારી રાશિના આઠમા ભાવમાં ગોચર કરશે. જન્મકુંડળીમાં આઠમા સ્થાનનો સંબંધ આપણી આયુષ્ય અને જીવન સાથે છે. સૂર્યના આ ગોચરના પ્રભાવથી તમારું જીવન સારું ચાલશે. તમારા વેપારમાં વૃદ્ધિ થશે. કાર્યોમાં પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ મળશે.
કુંભ રાશિ
સૂર્યદેવ તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં ગોચર કરશે. જન્મકુંડળીમાં છઠ્ઠા સ્થાનનો સંબંધ મિત્રો, શત્રુઓ અને સ્વાસ્થ્ય સાથે હોય છે. સૂર્યના આ ગોચરથી તમારા જીવનમાં મિત્રોની સંખ્યા વધશે અને શત્રુઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થશે. આ દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નોકરીમાં પ્રમોશન થવાના યોગ છે. લવમેટ્સ સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)