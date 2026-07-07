/ગુરુના નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ, આ રાશિઓના ખુલશે કિસ્મતના દરવાજા, તિજોરી થશે પૈસાથી છલોછલ; મળશે મોટી સફળતા!

Surya Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોના રાજા સૂર્ય પિતા, આત્મવિશ્વાસ અને પદ-પ્રતિષ્ઠાના કારક છે. 6 જુલાઈ 2026ના રોજ બપોરે 12:09 વાગ્યે સૂર્ય ગુરુ બૃહસ્પતિની માલિકીના પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી જશે. સૂર્ય આ નક્ષત્રમાં 20 જુલાઈ 2026 સુધી રહેશે. જો કે, સૂર્ય અને ગુરુ વચ્ચે મિત્રતાનો ભાવ હોવાથી આ નક્ષત્ર પરિવર્તન 6 રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. જાતકોના સુખ, સન્માન અને ધન-સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે. ચાલો જાણીએ કે આ 6 રાશિઓ કઈ છે.
મેષ રાશિ
સૂર્યનો પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ મેષ રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ લાવશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને જીવનને એક નવી દિશા મળશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારાના સંકેતો છે. જાતકો નવી તકોનો સારો લાભ ઉઠાવશે. જૂના મિત્ર સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
સૂર્યનો પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ વૃષભ રાશિ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. કોઈ ભરોસાપાત્ર સાથી અચાનક મદદ માટે આગળ આવશે. તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને સન્માનમાં વધારો થઈ શકે છે. પ્રગતિના સંકેતો છે. જાતકો મુશ્કેલ સમયમાંથી બહાર નીકળવાના માર્ગો શોધી શકશે.
સિંહ રાશિ
સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી સિંહ રાશિના જાતકોને લાભ થશે. ઓફિસમાં મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદનો અંત આવશે અને ચિંતાઓ દૂર થશે. કરિયરમાં ઝડપથી પ્રગતિ થશે. પિતા સાથેના સંબંધો પહેલા કરતા સારા થશે. વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે.
કન્યા રાશિ
સૂર્યનો પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કન્યા રાશિના જાતકો માટે કલ્યાણકારી રહેશે. મનમાં સંતોષ અને શાંતિ આવશે. પારિવારિક સંબંધોમાં સુધારાના સંકેતો છે. કાર્યક્ષેત્રમાં વધુ સારું તાલમેલ જાળવી શકશો. શિક્ષણ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરનારાઓ માટે સમય સારો છે.
ધન રાશિ
સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ધન રાશિના જાતકોના ભાગ્ય ખુલી જશે. અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધો વધુ સારા બનશે. કામકાજમાં સ્થિરતા આવવાના સંકેતો છે. માનસિક તણાવ દૂર થશે. મહેનતનું ફળ મળશે. કમાણી અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન જળવાશે. ઉત્સાહ વધશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ નક્ષત્ર ગોચર શુભ પરિણામ આપી શકે છે. આર્થિક બાબતોમાં સ્થિતિ જાતકોના પક્ષમાં આવી શકે છે. જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ માટે તૈયાર રહો. આવકના માર્ગો ખુલશે. કરિયરમાં મોટી તકો મળી શકે છે. જૂના સંબંધોમાં સુધારો થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)