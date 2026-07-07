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ગુરુના નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ, આ રાશિઓના ખુલશે કિસ્મતના દરવાજા, તિજોરી થશે પૈસાથી છલોછલ; મળશે મોટી સફળતા!

Surya Nakshatra Parivartan 2026: ગુરુના પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ 6 રાશિના જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધારશે. જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ આવી શકે છે અને કરિયરમાં પ્રગતિના માર્ગો ખુલી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 07, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:47 PM IST
ગુરુના નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ, આ રાશિઓના ખુલશે કિસ્મતના દરવાજા, તિજોરી થશે પૈસાથી છલોછલ; મળશે મોટી સફળતા!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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