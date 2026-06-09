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Surya Gochar 2026: સાવધાન! વૃષભ સહિત આ 5 રાશિઓની વધશે ટેન્શન, મંગળના નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ભ્રમણ અશુભ

Surya Gochar 2026: ગ્રહોના રાજા 'સૂર્ય' એ તાજેતરમાં જ મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જેના સ્વામી મંગળ દેવ છે. આ ગોચરની શુભ અસર જ્યાં કેટલીક રાશિઓ પર જોવા મળી રહી છે, ત્યાં જ બીજી તરફ અનેક લોકો પહેલા કરતા વધુ તણાવમાં રહેશે. ચાલો જાણીએ સૂર્ય ગોચરના ચોક્કસ સમય અને અશુભ પ્રભાવનો સામનો કરનારી 5 રાશિઓ વિશે

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 09, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:22 AM IST
Surya Gochar 2026: સાવધાન! વૃષભ સહિત આ 5 રાશિઓની વધશે ટેન્શન, મંગળના નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ભ્રમણ અશુભ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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