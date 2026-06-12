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Surya Gochar 2026: 15 જૂનથી સૂર્યની જેમ ચમકશે આ રાશિઓનું ભાગ્ય! દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા

Surya Gochar 2026: 15 જૂને બપોરે 12.58 કલાકે સૂર્ય મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ બુધની રાશિ છે. જેનાથી કેટલાક જાતકોને કરિયર, બિઝનેસ, પદ, પ્રતિષ્ઠા, રાજનીતિમાં વિશેષ લાભ મળી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 12, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:55 PM IST
Surya Gochar 2026: 15 જૂનથી સૂર્યની જેમ ચમકશે આ રાશિઓનું ભાગ્ય! દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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