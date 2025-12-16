Prev
આજથી આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય ઉઘડશે, સૂર્યની જેમ ઝગારા મારશો, અઢળક લાભના પ્રબળ યોગ

Surya Gochar: આજથી સૂર્ય ગુરુની રાશિ ધનુમાં ભ્રમણ કરી રહ્યા છે અને 14 જાન્યુઆરી 2026 સુધી આ રાશિમાં રહેશે. જાણો સૂર્યના આ ગોચરથી કોને ફાયદો થઈ શકે છે. 

ગ્રહોના રાજા સૂર્ય આજે બૃહસ્પતિની રાશિ ધનુમાં ભ્રમણ કરી રહ્યા છે અને 14 જાન્યુઆરી 2026 સુધી આ રાશિમાં રહેશે. સૂર્યનું ધનુ રાશિમાં જવું એ તમામ રાશિઓ પર ઊંડો પ્રભાવ પાડશે. નવા વર્ષમાં સૂર્યદેવ પોતાની ઉત્તરાયણની યાત્રા પણ શરૂ કરશે. અત્રે જણાવવાનું કે એક સંવત્સરમાં એટલે કે એક વર્ષમાં સૂર્ય બાર રાશિઓમાં ભ્રમણ કરતા બાર વખત સંક્રાંતિ કરે છે. સૂર્ય દેવ જ્યારે એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં જાય તો તે સ્થિતિ સંક્રાંતિ એટલે કે ગોચર કહેવાય છે. આ મહિને 16 ડિસેમ્બરથી 14 જાન્યુઆરી 2025 સુધી સૂર્ય દેવના ધનુ રાશિમાં ગોચરથી ભારત સહિત તમામ રાશિઓ પર અસર પડશે. સૂર્યનું ગોચર કોને ફાયદો કરાવશે તે ખાસ જાણો. 

મેષ રાશિ
સૂર્યના ગોચરથી મેષ રાશિના પરાક્રમ, પુરુષાર્થ, લીડરશીપ ક્વોલિટીમાં વધારો થશે. કાર્યોમાં ભાગ્યનો સાથ મળશે. પિતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બૌદ્ધિક ક્ષમતાના આધારે કાર્યોમાં પ્રગતિ થશે. ધન સંબંધિત કાર્યોમાં પ્રગતિ થશે. રાજનીતિક ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને ખાસ લાભ થઈ શકે છે. માનસિક સ્થિરતા અને ધાર્મિક પ્રકૃતિમાં વધારો થશે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે સંકળાયેલા લોકોને લાભ થઈ શકે. સંતાનની પ્રગતિથી મન પ્રસન્ન રહેશે. 

કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિવાળાઓને શત્રુઓ પર જીત મળી શકે છે. વાણીની તીવ્રતામાં વધારો થશે પરંતુ વાણીથી અવરોધની સ્થિતિ પણ પેદા થઈ શકે. આ સમય દરમિયાન કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં વિજય મળે તેવા પણ યોગ છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા લોકો માટે અનુકૂળ સમય છે. કરજમાંથી મુક્તિ મળી શકે. જૂના રોગોથી છૂટકારો મળી શકે. વિદેશ યાત્રાના યોગ જેનાથી ખર્ચ વધી શકે. પરિજનો અથવા પરિવારમાં તણાવ વધે તેવા સંકેત છે. 

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના લોકોના મનોબળમાં વધારો થશે. માનસિક સ્થિરતામાં વધારો થશે. બૌદ્ધિક ક્ષમતાનો વિસ્તાર થશે. બૌદ્ધિક ક્ષમતાના આધારે કાર્યોમાં પ્રગતિ થશે. આવક અને લાભના નવા સ્ત્રોત પેદા થશે. પૈતૃક સંપત્તિનો લાભ મળી શકે છે. પિતાના આશીર્વાદ અને સહયોગમાં વધારો થશે. ક્રોધ પર કાબૂ રાખજો. વેપારી ગતિવિધિઓનો વિસ્તાર થશે. સરકારી તંત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને લાભ થઈ શકે છે. નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વધારો થશે. 

તુલા રાશિ
આ રાશિવાળાના પરાક્રમ પુરુષાર્થ તથા સામાજિક જવાબદારીઓમાં વધારો થશે. શત્રુઓ પર જીત મેળવશો. રાજકારણ સાથે જોડાયેલા લોકોને વિશેષ લાભ થશે.પેટ અને પગની સમસ્યાને કારણે તણાવ ઊભો થઈ શકે છે. ક્રોધ વધી શકે. આર્થિક ગતિવિધિઓમાં સુધારો આવશે. સામાજિક ક્ષેત્ર સાથે જોડાઈને આર્થિક લાભ થઈ શકે. 

વૃષિક રાશિ
વાણીની તીવ્રતામાં વધારો થશે. ધન સંબંધિત કાર્યોમાં પ્રગતિ થશે. સરકારી તંત્રથી લાભ થવાની સંભાવના. તાર્કિક શક્તિમાં વધારો  થશે. ઈજા અથવા ઓપરેશનની સંભાવના છે. આંખોની સમસ્યાને કારણે તણાવ થઈ શકે. કૌટુંબિક કાર્યો પર ખર્ચ વધશે. સરકારી નોકરી માટે પ્રયત્નશીલ લોકોને લાભ થઈ શકે. વેપારીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે. મનોબળ વધશે. 

કુંભ રાશિ
અચાનક ધનલાભની સ્થિતિ બની શકે છે. વાણીનો પ્રભાવ વધશે. વાણી વ્યવસાયના ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને લાભ થઈ શકે. જીવનસાથીથી લાભની સંભાવના. પ્રેમસંબંધમાં સકારાત્મકતા આવશે. અચાનક ધનલાભના યોગ છે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થઈ શકે. પિતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને જો કે ચિંતા થઈ શકે છે. બૌદ્ધિક ક્ષમતાનો સાર્થક પ્રયોગ કરી શકશો. ભાગીદારીના કામોથી લાભ થઈ શકે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

