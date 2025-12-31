Prev
Surya Gochar 2026: 12 મહિના પછી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે સૂર્ય, આ રાશિવાળાઓના કરિયરમાં દેખાશે જબરદસ્ત ગ્રોથ

Surya Gochar 2026: સૂર્ય ગ્રહ દર મહિને રાશિ પરિવર્તન કરે છે. એક રાશિમાં પ્રવેશ કરતાં સૂર્યને 1 વર્ષ થાય છે. હવે જાન્યુઆરી 2026 માં સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જેને મકરસંક્રાંતિ પણ કહેવામાં આવે છે. મકરસંક્રાંતિથી 4 રાશિના લોકોને કરિયરમાં લાભ મળવાની શરુઆત થઈ શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:56 AM IST

Surya Gochar 2026: વર્ષ 2026 માં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મકર રાશિમાં સૂર્યના ગોચરથી કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ સમયની શરૂઆત થશે. જાન્યુઆરી 2026 મહિનામાં 12 મહિના પછી મકર રાશિમાં સૂર્ય ગોચર કરશે. આ વર્ષે મકર રાશિમાં સૂર્ય 14 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ પ્રવેશ કરશે. 14 જાન્યુઆરી અને બુધવારે બપોરે 3.13 મિનિટે સૂર્ય રાશિ બદલશે. 

મકર રાશિમાં સૂર્યના પ્રવેશને મકરસંક્રાંતિ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. સૂર્યના આ રાશિ પરિવર્તનથી 4 રાશિના લોકો પર શુભ પ્રભાવ જોવા મળશે. આ રાશિઓને કરિયર અને વેપારમાં સફળતા મળશે. સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન કઈ રાશિના લોકોને કરિયરમાં અને આર્થિક બાબતોમાં ગ્રોથ કરાવશે ચાલો જાણીએ. 

મેષ રાશિ 

મેષ રાશિના લોકો માટે સૂર્યનું ગોચર કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવનાર હશે. આ રાશિના લોકોને મહેનતનું ફળ મળશે. કરેલા પ્રયત્નો સફળ થશે. જે લોકો સરકારી નોકરી કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે તેમને ખુશખબરી મળી શકે છે. તમારા જીવનમાં આર્થિક સુધારો જોવા મળી શકે છે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિનો સ્વામી સૂર્ય ગ્રહ છે. સૂર્ય ગ્રહના રાશિ પરિવર્તનથી સિંહ રાશિના લોકો પર સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળશે. આ સમય દરમિયાન આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે, વેપાર સંબંધિત મોટો લાભ થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી જે યોજના બનાવી રહ્યા હતા તેમાં સફળતા મળી શકે છે. વિરોધીઓ સાથે ચાલતો વિવાદ સમાપ્ત થશે. 

વૃશ્ચિક રાશિ 

સૂર્ય ગ્રહનો મકર રાશિમાં પ્રવેશ વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે પણ લાભદાયક સિદ્ધ થશે. આર્થિક બાબતોમાં લાભ મળશે. કોઈપણ નિર્ણય સમજી વિચારીને લેવો. વિદેશ સંબંધિત કામ કરનાર લોકોને સારો લાભ જાન્યુઆરીથી મળી શકે છે. કાર્ય સ્થળ પર અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. 

ધન રાશિ 

સૂર્યનું ગોચર ધન રાશિના લોકોના જીવનમાં પણ સકારાત્મકતા લાવશે. તમારું ફોકસ કામ પર વધશે. નોકરી શોધતા લોકોને સારી નોકરી મળી શકે છે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

