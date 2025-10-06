50 વર્ષ બાદ મંગળની રાશિમાં બનશે પાવરફુલ ત્રિગ્રહી યોગ, આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!
Tirgrahi Yog In Scorpio: વૈદિક પંચાગ અનુસાર, વૃશ્ચિક રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેનાથી કેટલીક રાશિઓને દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે.
Tirgrahi Yog In Scorpio: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહો સમયાંતરે પોતાની રાશિ બદલીને યુતિ બનાવે છે. આ યુતિ કેટલાક માટે સકારાત્મક અને કેટલાક માટે નકારાત્મક સાબિત થાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે, ડિસેમ્બરના મધ્યમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે.
આ ત્રિગ્રહી યોગ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય, વેપારના દાતા બુધ અને મનના કારક ચંદ્રના સંયોગથી બનશે. તેની અસરો બધી રાશિઓ પર જોવા મળશે. પરંતુ 3 રાશિઓ એવી છે, જેને આ સમય દરમિયાન સારો ધન લાભનો થઈ શકે છે. સાથે જ કરિયર અને બિઝનેસમાં પણ પ્રગતિ મળી શકે છે. તેઓ દેશ અને વિદેશમાં પણ મુસાફરી કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે ત્રિગ્રહી યોગ સકારાત્મક સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યોગ તમારી રાશિના આવક અને લાભ ભાવમાં બની રહી છે. તેથી આ સમય દરમિયાન આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સંતાન સુખની પ્રાપ્તિ થવાની સંભાવના છે. સાથે જ તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં પણ વૃદ્ધિ થશે. આ સમય દરમિયાન તમે નવો બિઝનેસ શરૂ કરી શકો છો. સમય અનુકૂળ છે. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત કેટલાક સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે. સાથે જ શેરબજાર, સટ્ટા અને લોટરીમાં લાભ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે તમારી ગોચર કુંડળીમાં ત્રિગ્રહી કર્મ અને કરિયરના ભાવમાં બની રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. જો તમે હાલમાં નોકરી કરી રહ્યા છો, તો તમને કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારીઓ મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. જેમનો વ્યવસાય શનિ સાથે સંકળાયેલ છે તેમને આ સમય દરમિયાન નોંધપાત્ર ધનલાભ થવાની સંભાવના છે. સાથે જ બિઝનેસમાં નફો મેળવવાની ઘણી શુભ તકો મળી શકે છે. નવી મિલકત, ઘર અથવા એપાર્ટમેન્ટ ખરીદવા માટે પણ આ સારો સમય છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે ત્રિગ્રહી યોગ સકારાત્મક સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યોગ તમારી રાશિમાં ભાગ્યના ભાવમાં બની રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન ભાગ્યનો સંપૂર્ણ સાથ મળી શકે છે. અટકેલા સરકારી કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે. આ સાથે જ તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિનો માહોલ રહેશે. તમે વ્યવસાયિક યાત્રા પણ કરી શકો છો, જે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યક્રમમાં પણ ભાગ લઈ શકો છો. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને તેમની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
