/પાપી ગ્રહો વચ્ચે ફસાશે ગ્રહોના રાજા સૂર્ય! જાણો કઈ રાશિઓ પર આવશે ઉપાધિના પોટલા, કોને થશે બંપર ધનલાભ?

Surya Gochar: 15 મી મેના રોજ સૂર્ય વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. આ દરમિયાન સૂર્ય જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જેની ગણતરી પાપી ગ્રહો તરીકે થાય છે તે રાહુ અને કેતુની વચ્ચે આવશે. આ સ્થિતિ કોના માટે ફાયદાકારક અને કોણે સાવધાન રહેવું પડશે તે ખાસ જાણો.
સૂર્ય દેવ 15મી મેના રોજ વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. એટલે કે 15મી મેના દિવસે વૃષભ સંક્રાંતિ છે. આ દિવસે જ્યારે સૂર્ય વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે બુધ સાથે વૃષભ લગ્નમાં આવશે. આ દરમિયાન સૂર્ય શનિની વિશેષ દ્રષ્ટિ રહશે. આ સાથે જ સૂર્યદેવ રાહુ અને કેતુની બરાબર વચ્ચે આવી જશે. રાહુ હાલ કુંભ રાશિમાં અને કેતુ સિંહ રાશિમાં છે. એટલે કે વૃષભ રાશિમાં સૂર્યથી ત્રણ ડગલા આગળ કેતુ અને ત્રણ ડગલા પાછળ રાહુ રહેશે. સૂર્યના વૃષભ રાશિમાં આવતા જ રાહુ અને કેતુનો આ કેન્દ્રીય યોગ પ્રભાવી થઈ જશે. જ્યોતિષાચાર્ય મુજબ આ સ્થિતિનો કોના પર સારો પ્રભાવ અને કોણ સાવધાન રહેવું પડશે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકોએ લેવડ દેવડના મામલાઓમાં સાવધાની વર્તવી જોઈએ. આર્થિક મામલે સાવધાન રહેજો. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે. આંખોની સમસ્યા, માથાનો દુખાવો, માથામાં ઈજા જેવી સમસ્યાઓ પરેશાન કરી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
તમારી કોઈ પ્રોપર્ટી સંલગ્ન સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે. કોઈ નવી સંપત્તિ ખરીદી શકો છો. પ્રોપર્ટી વેચીને મોટો નફો કમાઈ શકો છો. પરંતુ પરિવારમાં આગામી એક મહિના સુધી શાંતિ જાળવજો. સંબંધોમાં સમસ્યા આવી શકે છે. માથાનો દુખાવો રહી શકે છે. આંખોની સમસ્યા પરેશાન કરી શકે.
મિથુન રાશિ
ધન કે કરજનો મામલો પરેશાન કરશે. ખર્ચા વધશે અને જૂના દેવા ચૂકવવામાં ઘણા પૈસા વપરાશે. 15 મેથી લઈને 15 જૂન સુધીના સમયમાં સમજી વિચારીને મુસાફરી કરવી. જે યાત્રામાં જોખમ હોય તેનાથી બચવું. મિથુન રાશિવાળાને સ્થાન પરિવર્તન જોવા મળી રહ્યું છે. મોટા નુકસાનથી બચજો.
કર્ક રાશિ
સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન કર્કવાળા માટે અનુકૂળ રહેશે. અટકેલા કામો ખાસ કરીને કરિયર અને પૈસાના કામ પાર પડશે. કરિયરમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવી શકે છે. નવી તકો મળી શકે. મોટું પદ મળે તેવા પણ સંકેત છે. ધનલાભ થઈ શકે છે. આ મહિને સતત પૈસા આવતા જશે. ફસાયેલા કે ડૂબેલા પૈસા પાછા મળી શકે.
સિંહ રાશિ
સૂર્ય દેવનું રાશિ પરિવર્તન તમારા માટે અનુકૂળ છે. સફળતા મળશે. તણાવ ઘટશે. સ્વાસ્થ્યની ચિંતા સતત ઘટશે. વિરોધીઓ માત ખાશે. કેસ ચાલતો હશે તો તમારા પક્ષમાં પરિણામ આવી શકે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોએ હાલ દુર્ઘટનાઓથી બચીને રહેવું જોઈએ. ઈજા થઈ શકે છે. એક મહિના સુધી સંભાળવું. સંતાન પક્ષ પર ધ્યાન આપજો. કરિયર જેમ ચાલતી હોય તેમ ચાલવા દો. હાલ કોઈ જોખમ લેવું ન જોઈએ.
તુલા રાશિ
સૂર્યનું આ રાશિ પરિવર્તન તમારા માટે સારું નથી. કરિયર અને સ્વાસ્થ્યને લઈને ખુબ સતર્ક રહો. કરિયરમાં કોઈ ગડબડી ન કરવી જોઈએ. નહીં તો મુશ્કેલીઓ વધશે. ઈજા, દુર્ઘટના, આંખોની સમસ્યાનું ધ્યાન રાખો. નોકરી, કરિયર, વાદવિવાદની જૂની સમસ્યાઓ ફરીથી થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
જો તમે વેપારી હોવ તો તમારા કામકાજ પર ધ્યાન આપજો. હાલ વેપારમાં કોઈ રિસ્ક ન લો. વેપારને આરામથી ચાલવા દો. ઝઘડા, વિવાદ અને જોખમથી બચો. લગ્નજીવનનું ધ્યાન રાખો. લગ્ન લાઈફમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. પ્રેમ સંબંધ ચાલતો હોય તો તેમાં પણ સમસ્યા આવી શકે. પોડાશી કે ઓફિસમાં વાદ વિવાદથી બચવું. ગુસ્સો વધી શકે છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિવાળા માટે સારો સમય છે. કરિયર અને ધન મામલે મોટી સફળતા મળી શકે છે. કરિયર સારી રહેશે. ધનની પ્રાપ્તિ થશે. કરિયરમાં કોઈ મોટો નિર્ણય લેવાનો હોય તો કોશિશ કરી શકો છો. તમારા માટે મનગમતા સ્થાન પરિવર્તનના યોગ બની રહ્યા છે. શત્રુ તમારી સામે ટકી શકશે નહીં.
મકર રાશિ
મકર રાશિવાળા માટે સ્વાસ્થ્ય મુદ્દે થોડું એલર્ટ રહેવા જેવું છે. વાહન સાવધાનીથી ચલાવવું. ઈજા થઈ શકે. કરિયર પણ જેમ ચાલતી હોય તેમ ચાલવા દો. જોખમ ન લેવું. નહીં તો મુસીબતો આવી શકે. ખાણી પીણીમાં ધ્યાન રાખવું. પેટ સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિ પર ખુબ પ્રેશર છે. સાડાસાતી પણ ઉતરી રહી છે. મેન્ટલ પ્રેશર પણ જોવા મળી રહ્યું છે. આવામાં સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન તમારા માટે સારું નથી. ક્રોધ વધી શકે છે. વાણી પર કાબૂ રાખવો. જો અભ્યાસ કરતા હોવ તો ખુબ મહેનત કરો. બેદરકારી બિલકુલ ન વર્તવી.
મીન રાશિ
આ રાશિ પરિવર્તન તમારા માટે મુશ્કેલ ઘડીમાં રાહતી વાત રહેશે. જે પ્રયત્નો કરતા હતા તેમાં સફળતા મળી શકે છે. નોકરી સંલગ્ન કામ પૂરું થઈ શકે છે. પ્રોપર્ટી સંબંધિત મામલા તમારા પક્ષમાં રહેશે. કરિયરમાં નવી તકો મળી શકે. જો પ્રોપર્ટી ખરીદવા માંગતા હોવ કે વેચવી હોય કે રિનોવેટ કરાવવી હોય તો લાભ થશે. નવું વાહન ખરીદી શકો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)