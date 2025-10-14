Surya Gochar Rashifal: નીચ રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર લાવશે ભૂકંપ, મેષ-મિથુન સહિત આ 7 રાશિઓને લાગી શકે છે ઝટકો
Surya Gochar Rashifal: સૂર્ય દેવ 17 ઓક્ટોબર 2025ના પોતાની નીચ રાશિ તુલામાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યાં છે. જ્યોતિષ અનુસાર આ રાશિમાં સૂર્ય ગોચર મેષ, મિથુન, કન્યા સહિત કેટલાક જાતકો માટે નકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોએ સતર્ક રહેવું પડશે.
Surya Gochar Rashifal: કહેવાય છે કે જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાની નીચ રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તો તેના શુભ પ્રભાવોમાં થોડો ઘટાડો થાય છે. 17 ઓક્ટોબર 2025ના સૂર્ય ગ્રહ પોતાની નીચ રાશિ તુલામાં પ્રવેશ કરશે. આ રાશિમાં સૂર્યના પ્રવેશથી લોકોની નિર્ણય શક્તિ થોડી નબળી પડશે. વાત-વાત પર ગુસ્સો આવી જશે. માનસિક તણાવ રહેશે. તમારા શબ્દો બીજાને કષ્ટ પહોંચાડી શકે છે. આવો જાણીએ કઈ રાશિ પર સૂર્યના ગોચરની નકારાત્મક અસર પડવાની છે.
મેષ રાશિઃ જીવનસાથી સાથે થઈ શકે છે વિવાદ
મેષ રાશિના જાતકોએ આ સમયમાં પોતાના પ્રોફેશનલ અને વ્યાવસાયિક સંબંધો પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. પરીણિત લોકો માટે આ સમય મુશ્કેલી આપનાર હશે. તમારો જીવનસાથી સાથે ઝઘડો થઈ શકે છે. તેથી એકબીજાની ભાવનાઓનું સન્માન કરો અને આપસી તાલમેલ બનાવી રાખો. આ દરમિયાન તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું પડશે. તમને તાવ, માથાનો દુખાવો અને થાક લાગવા જેવી નાની-મોટી સમસ્યા થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિઃ સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખો
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર નવા પડકાર લાવી શકે છે. આ દરમિયાન તમારો નજીકના સંબંધી સાથે ઝઘડો થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ રહી શકે છે. પેટ અને આંતરડા સંબંધિત તકલીફ થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. ખરાબ સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે.
કર્ક રાશિઃ પારિવારિક મામલામાં સાવચેતી રાખવાની જરૂર
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર શુભ નથી. આ દરમિયાન તમારે કરિયરમાં વધુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઘર-પરિવાર અને ઘરેલું જીવન સાથે જોડાયેલા મામલામાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. માતાના સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન રાખવું પડશે. આ સમયમાં જમીન-સંપત્તિના મામલામાં પણ તણાવની સ્થિતિ બની શકે છે.
સિંહ રાશિઃ વાદ-વિવાદથી દૂર રહો
સિંહ રાશિના જાતકોએ સૂર્યના નીચ હોવાને કારણે કેટલાક નકારાત્મક પ્રભાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે, જેનાથી નિર્ણય લેવામાં સમસ્યા આવશે. તમારા માટે સલાહ છે કે આ દરમિયાન તમે સરકારી અધિકારીઓ સાથે તાલમેલ રાખો અને તેની સાથે કોઈ વિવાદ ન કરો બાકી ભારે નુકસાન થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિઃ સમજી-વિચારી કોઈ મોટો આર્થિક નિર્ણય લો
કન્યા રાશિના જાતકોએ સૂર્યના નીચ રાશિમાં જવાથી પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ દરમિયાન તમારે પૈસાના મામલામાં સાવધાની રાખવી પડશે કારણ કે ભારે નુકસાનની શક્યતા છે. ખોટા ખર્ચ વધી શકે છે, એટલે સમજી-વિચારી આર્થિક નિર્ણય લો. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
તુલા રાશિઃ સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર
તુલા રાશિના જાતકોએ આ દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય પર થોડું ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. તમને ગેસ, એસિડિટી એલર્જી કે પાચન સાથે જોડાયેલી સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે. તેવામાં તમારી જીવનશૈલીને સંતુલિત રાખો અને તણાવથી દૂર રહો. આ સિવાય તમારે સંયમથી કામ લેવું પડશે બાકી કોઈ મોટો વિવાદ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિઃ નાની-નાની વાતો પર તણાવ લેવાથી બચો
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય થોડો પડકારજનક રહેવાનો છે. ભાગ્યનો સાથ ઓછો મળશે. કોઈ કામને પૂરુ કરવામાં મુશ્કેલી આવશે. તેથી તમારા માટે સૂચન છે કે નાની-નાની વાતો પર તણાવ લેવાથી બચો અને સંબંધમાં તાલમેલ બનાવી રાખો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે.
