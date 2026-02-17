Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

આ રાશિના જાતકોની જીંદગી બદલી નાખશે વર્ષનું પહેલું સૂર્યગ્રહણ, વધશે બેંક બેલેન્સ

Surya Grahan 2026 : સૂર્યગ્રહણ શરૂ થઈ ગયું છે અને સાંજે 7:57 વાગ્યા સુધી ચાલશે. જ્યોતિષીઓના મતે આ સૂર્યગ્રહણ આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે સૌથી વધુ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 17, 2026, 05:53 PM IST
  • 17 ફેબ્રુઆરીએ વર્ષનું પહેલું સૂર્યગ્રહણ
  • મેષ રાશિ માટે શુભ સંકેતો લાવશે સૂર્યગ્રહણ
  • મેષ રાશિના લોકોની નાણાકીય પરિસ્થિતિ સુધરશે

 

Surya Grahan 2026 : આજે એટલે કે 17 ફેબ્રુઆરીએ વર્ષનું પહેલું સૂર્યગ્રહણ છે. આ સૂર્યગ્રહણ કુંભ રાશિ અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં છે. ભારતીય સમય મુજબ, ગ્રહણ 3:26 વાગ્યે શરૂ થયું છે અને સાંજે 7:57 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. આનો અર્થ એ કે ગ્રહણનો કુલ સમયગાળો 4 કલાક અને 32 મિનિટનો રહેશે. જ્યોતિષીઓના મતે, વર્ષનું પહેલું સૂર્યગ્રહણ મેષ રાશિ માટે સૌથી શુભ માનવામાં આવે છે અને તેની અસર લગભગ એક મહિના સુધી રહેશે.

મેષ રાશિ માટે શુભ સંકેતો લાવશે

આ સૂર્યગ્રહણ મેષ રાશિ માટે શુભ સંકેતો લાવે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો વેગ પકડી શકે છે અને સંજોગો તમારા પક્ષમાં આવતા દેખાશે. આ સમય દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત બનશે. આ સમય નવી યોજનાઓ બનાવવા અને ભવિષ્યની વ્યૂહરચનાઓનું આયોજન કરવા માટે અનુકૂળ હોઈ શકે છે.

નોકરી કરનારાઓની થશે વાહવાહી

કામ પર તમારી મહેનત અને સમર્પણની પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમને નવી જવાબદારી અથવા કોઈ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે, જે પ્રમોશન અથવા પ્રગતિ તરફ દોરી શકે છે. જો કે, આ સમય દરમિયાન સાથીદારો સાથે સંકલન જાળવવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે. અહંકાર ટાળવો અને ટીમવર્ક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું ફાયદાકારક રહેશે.

વ્યવસાયિક લોકો માટે નવી તકો આવશે

વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે નવા સંપર્કો અને તકો શક્ય છે. જો તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમને તે દિશામાં સકારાત્મક સંકેતો મળી શકે છે. રોકાણથી નફો થવાની સંભાવના છે, પરંતુ ઉતાવળમાં કોઈપણ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો અને દરેક પગલું કાળજીપૂર્વક લો.

નાણાકીય પરિસ્થિતિ સુધરશે

આર્થિક રીતે આવકના નવા સ્ત્રોતો ઉભરી આવવાના સંકેતો છે. અટકેલા પૈસા પાછા મેળવવાની પણ શક્યતા છે. જો કે, ભવિષ્ય માટે બચત જાળવવા અને નાણાકીય સંતુલન જાળવવા માટે ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

સ્વાસ્થ્ય કેવું રહેશે ?

સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રીતે સારું રહેશે, પરંતુ નિયમિત કસરત અને સંતુલિત આહાર જરૂરી રહેશે. વધુ પડતા કામને કારણે થાક અથવા માથાનો દુખાવો જેવી નાની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે, તેથી પૂરતો આરામ મેળવવો પણ એટલો જ જરૂરી છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
Surya Grahan 2026solar eclipseSurya Grahan India Timingmesh rashi

