સર્વપિતૃ અમાસ પર લાગશે સૂર્ય ગ્રહણ, ગર્ભવતી મહિલાઓએ આ વાતોમાં રાખવી સાવધાની
Surya Grahan and Sarva Pitru Amavasya: આ વર્ષે સર્વપિતૃ અમાસના દિવસે જ વર્ષનું છેલ્લુ સૂર્ય ગ્રહણ લાગવાનું છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહણ દરમિયાન ગર્ભવતી મહિલાઓએ વિશેષ સાવધાની રાખવી જોઈએ. તેમાં પણ આ વખતે સર્વપિતૃ અમાસ પર ગ્રહણ લાગવાનું છે તેથી આ વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
Trending Photos
Surya Grahan and Sarva Pitru Amavasya: વર્ષ 2025 નું છેલ્લું સૂર્ય ગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ લાગશે. આ દિવસે સર્વપિતૃ અમાસ પણ છે. જો કે આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાવાનું નથી તેથી તેનો સૂતક કાળ માન્ય નહીં ગણાય પરંતુ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્ય ગ્રહણ કન્યા રાશિ અને ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં લાગી રહ્યું છે તેથી રાશિચક્રની દરેક રાશિના જાતકો પર તેનો પ્રભાવ જોવા મળશે. શાસ્ત્રો અનુસાર ગ્રહણ દરમિયાન વિશેષ સાવધાની ગર્ભવતી મહિલાઓએ રાખવી જરૂરી છે. જેથી ગ્રહણના અશુભ પ્રભાવોથી બચી શકાય.
ગ્રહણનો ગર્ભવતી મહિલાઓ પર પ્રભાવ
આધુનિક વિજ્ઞાન કહે છે કે ગ્રહણનો ગર્ભવતી મહિલા કે તેના બાળક પર કોઈ પ્રભાવ પડતો નથી. જ્યારે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર રહે છે કે ગ્રહણ દરમિયાન મહિલાઓએ કેટલીક સાવધાની રાખવી જોઈએ. કારણ કે ગ્રહણનો નેગેટિવ પ્રભાવ ગર્ભમાં રહેલા બાળક પર પડી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ સૂર્ય ગ્રહણ દરમિયાન ગર્ભવતી મહિલાઓએ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું.
ગ્રહણમાં ગર્ભવતી મહિલાઓએ રાખવી આ વાતની સાવધાની
- ગ્રહણ દરમિયાન ગર્ભવતી મહિલાએ ચાકુ, છરી, કાતર, સૂડી, સોઈ જેવી ધારદાર વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
- ગ્રહણ શરુ થાય ત્યારથી પુરુ થાય ત્યાં સુધી ભોજન કે પાણીનું સેવન કરવું નહીં. કારણ કે ગ્રહણની નેગેટિવ તરંગો પાણી અને ખોરાકના માધ્યમથી શરીરમાં જઈ શકે છે.
- ગ્રહણ દરમિયાન ગર્ભવતી મહિલાએ ગાયત્રી મંત્ર અથવા મહામૃત્યુજય મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.
- ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ગ્રહણ સમયે ગર્ભવતી મહિલાએ પેટ પર કુશા કે તલ બાંધવા જોઈએ. જેથી ગર્ભમાં ઉછરી રહેલા બાળક પર ગ્રહણનો નકારાત્મક પ્રભાવ ન પડે.
- ગ્રહણ સમાપ્ત થાય પછી ગર્ભવતી મહિલાએ સૌથી પહેલા સ્નાન કરવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે