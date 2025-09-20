Surya Grahan 2025: આ 3 રાશિઓ માટે શુભ નથી સૂર્ય ગ્રહણ, થઈ શકે છે મોટું નુકસાન, ધનહાનિ થવાના પણ યોગ
Surya Grahan 2025: વર્ષ 2025 નું છેલ્લું સૂર્ય ગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બર લાગવાનું છે. આ દિવસે સર્વપિતૃ અમાવસ્યા પણ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર સર્વપિતૃ અમાસ પર થનારું ગ્રહણ કેટલીક રાશિઓ માટે અશુભ સાબિત થઈ શકે છે.
Surya Grahan 2025: વૈદિક પંચાંગ અનુસાર વર્ષનું બીજું અને છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બર અને રવિવારે લાગશે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ દિવસે સર્વપિતૃ અમાવસ્યા પણ છે અને આ દિવસે પિતૃ પક્ષનું સમાપન થવા જઈ રહ્યું છે. સર્વ પિતૃ અમાસ અને સૂર્યગ્રહણનો આ સંયોગ જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ ખાસ માનવામાં આવે છે.
જોકે જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર અમાસના દિવસે થનારું આ આંશિક સૂર્યગ્રહણ કેટલીક રાશિના લોકોને અશુભ પરિણામ આપી શકે છે. આ સૂર્યગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં પરંતુ આ ગ્રહણ કન્યા રાશિમાં ઘટીત થવાનું છે જેના કારણે તેનો અશુભ પ્રભાવ રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના લોકોએ સૌથી વધારે સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર આ સમય દરમિયાન આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે રોકાણમાં પણ નુકસાની થવાની સંભાવના છે આ દિવસે પૈસાની લેતી દેતી કરવાથી બચવું. વેપારમાં મોટા સોદા કરવાથી બચીને રહેવું. નોકરીમાં પ્રેશર વધી શકે છે. અંગત જીવનમાં પણ વિવાદની સ્થિતિ બની શકે છે. ઘરનું વાતાવરણ અશાંત રહે તેવી સંભાવના
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે ગ્રહણ આર્થિક રીતે ચૂનોતીપૂર્ણ રહી શકે છે. ખર્ચ અચાનક વધી શકે છે આ સમયે નાણાકીય નિર્ણય લેતા પહેલા સમજી વિચારીને આગળ વધવું. ઉતાવળમાં કરેલા નિર્ણયથી મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. માનસિક તણાવ અને થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે તેથી આ સમય દરમિયાન પોતાને શાંત રાખવા પર ફોકસ કરવું.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકોને પણ સૂર્યગ્રહણ અશુભ ફળ આપી શકે છે. આ સમય દરમિયાન કામનું પ્રેશર વધી શકે છે. વેપારીઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમયે નિર્ણય સમજી વિચારીને લેવો. ખોટા નિર્ણય કામકાજને પ્રભાવિત કરી શકે છે. જીવનસાથી સાથે મનમુટાવ ન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું.
