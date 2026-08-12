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આજે સૂર્યગ્રહણ, ભારતમાં દેખાશે કે નહીં? મેષથી લઈને મીન રાશિ માટે કેવો રહેશે સમય...ખાસ જાણો 

Surya Grahan Rashifal: આજે સૂર્યગ્રહણ લાગવાનું છે પરંતુ ભારતમાં તે જોવા મળશે નહીં જેથી કરીને સૂતકકાળ પણ માન્ય ગણાશે નહીં. જો કે આ સૂર્યગ્રહણને કારણે તમામ રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહી શકે છે તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 12, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:39 AM IST
આજે સૂર્યગ્રહણ, ભારતમાં દેખાશે કે નહીં? મેષથી લઈને મીન રાશિ માટે કેવો રહેશે સમય...ખાસ જાણો 
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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