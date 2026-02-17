Surya Grahan: આજે સાડા ચાર કલાક લાંબુ ચાલશે સૂર્યગ્રહણ, સટીક સમય અને સૂતક કાળ ખાસ જાણો, ભારતમાં દેખાશે કે નહીં?
Surya Grahan 2026 Time 17 Feb: વર્ષ 2026નું પહેલવહેલું સૂર્યગ્રહણ આજે થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ સૂર્યગ્રહણ ક્યાં ક્યાં જોવા મળશે અને ભારતમાં તેનો સૂતકકાળ લાગૂ રહેશે કે નહીં તે તમામ વિગતો જાણો.
- વર્ષ 2026નું આજે પહેલું સૂર્યગ્રહણ
- આજે અમાસ અને સૂર્યગ્રહણનો સંયોગ
- સૂર્યગ્રહણ કેટલા વાગે શરૂ થશે અને ક્યાં સુધી રહેશે તે જાણો
- ભારતમાં જોવા મળશે કે નહીં, સૂતકકાળ વિશે પણ જાણો
Surya Grahan 2026 Time 17 Feb: આજે વર્ષ 2026નું પહેલું સૂર્યગ્રહણ થવા જઈ રહ્યું છે અને તે પણ મહાવદ અમાસના દિવસે. આ વખતે સૂર્યગ્રહણ અમાસના દિવસે છે. સૂર્યગ્રહણ આમ તો એક ખગોળીય ઘટના છે પરંતુ જ્યોતિષની રીતે તથા ધાર્મિક રીતે પણ તેનું ખુબ મહત્વ છે. દેશના અનેક ભાગોમાં આજે ફાગણી અમાસ છે પરંતુ ગુજરાતમાં જયોતિષની રીતે આજે મહા વદ અમાસ છે ઉપરથી મંગળવાર છે. જેના કારણે આ એક ભૌમવતી અમાસ પણ છે. એમા પણ સૂર્યગ્રહણનો સંયોગ છે. આ ગ્રહણ વિશે મહત્વની વિગતો ખાસ જાણો જેમ કે ગ્રહણ કેટલા વાગે શરૂ થશે, ક્યાં ક્યા જોવા મળશે અને ભારતમાં જોવા મળશે કે નહીં તથા સૂતક કાળ શું છે.
કઈ રીતે થાય છે ગ્રહણ
ગ્રહણ જેમ અગાઉ કહ્યું તેમ એક વિશેષ ખગોળીય ઘટના છે. જ્યારે સૂરજ અને ધરતી વચ્ચે ચંદ્ર આવી જાય ત્યારે સૂરજ ચંદ્ર દ્વારા ઢંકાઈ જતો હોય છે. પરિણામ સ્વરૂપે ધરતી પર સૂર્યનો પ્રકાશ આવતો અટકે છે. જેને સૂર્યગ્રહણ કહે છે. પૌરાણિક કથાઓમાં સૂર્ય ગ્રહણનો સંબંધ રાહુ સાથે જોડાયેલો છે. જે અમાવસ્યા તિથિ પર સૂર્યને ગળી જાય છે.
કેટલા વાગે શરૂ થશે ગ્રહણ
આજે 17 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ વર્ષનું પહેલું સૂર્યગ્રહણ થવા જઈ રહ્યું છે. આ સૂર્યગ્રહણ વલયાકાર (રિંગ ઓફ ફાયર) હશે. ભારતીય સમય મુજબ ગ્રહણ થવાની જાણકારીઓ આ પ્રમાણે છે.
સૂર્યગ્રહણની શરૂઆત- બપોર પછી 3.26 PM વાગે (ભારતીય સમય મુજબ)
સૂર્યગ્રહણનો મધ્ય કાળ (પીક અવર)- સાંજે લગભગ 5.40 વાગ્યાથી 5.42 વાગ્યા વચ્ચે
સૂર્યગ્રહણનું સમાપન- સાંજે 7.57 વાગે
કુલ સમયગાળો- લગભગ 4 કલાક અને 31 મિનિટ
ભારતમાં જોવા મળશે કે નહીં
નાસા અને ખગોળીય ગણતરીઓ મુજબ આજે જે સૂર્યગ્રહણ થઈ રહ્યું છે તે ભારતમાં જોવા મળશે નહીં. ભારત ઉત્તરી ગોળાર્ધમાં છે અને આ વિશેષ ગ્રહણનો માર્ગ પૃથ્વીનો દક્ષિણી ભાગ, મુખ્યત્વે એન્ટાર્કટિકા અને આસપાસના સમુદ્રી વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. આ કારણે ભારતના કોઈ પણ શહેર જેમ કે દિલ્હીથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી ગ્રહણ દેખાઈ શકશે નહીં.
ક્યાં જોવા મળશે સૂર્યગ્રહણ
ખગોળીય ગણતરીઓ મુજબ ગ્રહણની વલયાકાર સ્થિતિ ફક્ત એન્ટાર્કટિકા અને તેની આસપાસ સમુદ્રી વિસ્તારમાં જોવા મળશે. આ ઉપરાંત દક્ષિણી આફ્રીકા, દક્ષિણ અમેરિકા જેવા કેટલાક દક્ષિણ ગોળાર્ધના વિસ્તારોમાં આંશિક સૂર્યગ્રહણ જોવા મળી શકે છે.
સૂતક કાળ કયો
જ્યોતિષ નિયમ મુજબ આ ગ્રહણ ભારતમાં જોવા મળવાનું ન હોવાથી અહીં કોઈ સૂતકકાળ લાગે નહીં. આથી આજે સામાન્ય સામાજિક અને ધાર્મિક દિનચર્યા ચાલુ રહેશે અને મંદિરોના દ્વાર પણ ખુલ્લા રહેશે. નોંધનીય છે કે ધાર્મિક પરંપરાઓ મુજબ સૂર્યગ્રહણ માટે સૂતકકાળ ગ્રહણ શરૂ થવાના 12 કલાક પહેલાનો ગણાય છે. ત્યારબાદ ગ્રહણ પૂરું થાય ત્યારે તે પૂરો થાય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
