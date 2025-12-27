Samsaptak Yog: 9 જાન્યુઆરીથી બુલંદીઓ પર હશે મિથુન સહિત 3 રાશિઓનું ભાગ્ય, સૂર્ય-ગુરુ કરાવશે છપ્પરફાડ ધનલાભ
Samsaptak Yog 2026: 9 જાન્યુઆરી 2026 થી સૂર્ય અને ગુરુ વચ્ચે સમસપ્તક યોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગ 3 રાશિના લોકોને ધન, સફળતા અને ખુશીઓની નવી તકો આપશે. તો ચાલો જાણીએ આ લકી રાશિઓ કઈ કઈ છે.
Trending Photos
Samsaptak Yog 2026: સૂર્ય અને બૃહસ્પતિ વર્ષ 2026 ની શરૂઆતમાં પ્રતિયુતી દ્રષ્ટિ યોગ જેને સમસપ્તક યોગ પણ કહે છે તેનું નિર્માણ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં આ ગ્રહોના યોગને શુભ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર પ્રતિયુતી દ્રષ્ટિ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે એક ગ્રહ બીજા ગ્રહની રાશિ પર નજર કરે છે. આ સ્થિતિમાં તેમની વચ્ચે સાતમા ભાવનો સંબંધ બને છે સાતમા ભાવમાં દ્રષ્ટિ હોવાથી બંને ગ્રહોની ઉર્જા સંતુલિત અને લાભકારી થઈ જાય છે.
પંચાંગ અનુસાર 9 જાન્યુઆરી 2026 થી સૂર્ય અને બૃહસ્પતિ આ યોગનું નિર્માણ કરશે. સૂર્યની શક્તિ અને ગુરુના આશીર્વાદ ની સકારાત્મક ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે અને તેનાથી કેટલીક રાશિઓને લાભ થશે. સૂર્ય અને ગુરુના પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિ યોગથી ત્રણ રાશિના લોકોનું નસીબ બુલંદીઓ પર પહોંચશે. વર્ષ 2026 ની શરૂઆતમાં જ આ રાશિઓને લાભ થવા લાગશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ ત્રણ રાશિ કઈ છે.
મિથુન રાશિ
9 જાન્યુઆરી 2026 થી મિથુન રાશિના લોકોનો સમય શુભ રહેશે. સૂર્ય અને ગુરુના સમસપ્તક યોગથી કરિયર અને વ્યવસાયમાં ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરશો. આવકમાં વૃદ્ધિ થશે અને રોકાણથી લાભ મળવાના પણ સંકેત છે. માનસિક સ્પષ્ટતા વધશે અને નિર્ણય લેવામાં સરળતા રહેશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. મિત્રોનો સહયોગ મળશે. નવી તકો હાથમાં આવશે જના કારણે ભવિષ્ય સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ રહેશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ આ યોગ સફળતા અને પ્રતિષ્ઠા વધારનાર રહેશે. નોકરી અને વેપારમાં પ્રગતિ થશે. સૂર્યની ઉર્જાથી આત્મવિશ્વાસ વધશે અને ગુરુની આશીર્વાદથી જીવનમાં સ્થિરતા અને સંતુલન વધશે. ધન અને સંપત્તિની બાબતમાં લાભ થશે. સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. સામાજિક અને પારિવારિક સંબંધોમાં મધુરતા આવશે. અભ્યાસ અને શિક્ષાના ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના લોકો માટે 9 જાન્યુઆરી 2026 થી સમય લાભકારી રહેશે. સૂર્ય અને ગુરુના દૃષ્ટિ યોગથી કારકિર્દીમાં નવી તકો મળશે. આવકમાં વધારો થશે અને સંપત્તિમાં વૃદ્ધિના યોગ બની રહ્યા છે. વ્યવસાય અને નોકરીમાં ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. યાત્રાની તકો બની શકે છે. આત્મવિશ્વાસ અને માનસિક સ્થિરતા વધશે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે સંબંધ મજબૂત થશે. જીવનમાં સંતુલન અને સુખનો અનુભવ થશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે