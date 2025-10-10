Prev
ધનતેરસ પહેલા આ 3 રાશિઓને થશે મહાલાભ, સૂર્ય-ગુરુનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે માલામાલ!

Kendra Drishti Yog: 17 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સૂર્ય અને ગુરુ વચ્ચે બની રહેલ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. ધનતેરસ પહેલા બની રહેલ આ યોગ ત્રણ રાશિઓ માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થશે અને આ રાશિઓના જાતકોને ધન, માન-સન્માન અને કરિયરમાં ખાસ સફળતા મળવાનો સંકેત છે. ચાલો જાણીએ કે, આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:48 PM IST

Kendra Drishti Yog: શુક્રવાર 17 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સવારે 11:10 વાગ્યે સૂર્ય અને ગુરુ એકબીજાથી 90°ના ખૂણા પર સ્થિત થશે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, સૂર્ય અને ગુરુની આ કોણીય સ્થિતિને કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ કહેવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, સૂર્ય-ગુરુનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ ખૂબ જ લાભકારી યોગ છે. આ યોગ જ્યારે બે પ્રભાવશાળી ગ્રહો, જેમ કે સૂર્ય, જે રાજસત્તા અને આત્મવિશ્વાસનો કારક છે. જ્યારે ગુરુ, જે ધન, જ્ઞાન અને ધર્મનો કારક છે. આ બે ગ્રહનોની વચ્ચે રચાય ત્યારે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ધનતેરસ અને દિવાળી પહેલા બની રહેલ આ યોગ બધી રાશિઓ માટે લાભદાયી રહેશે, પરંતુ 3 રાશિન જાતકો માટે આ યોગ ખૂબ જ ફળદાયી છે. ચાલો જાણીએ કે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે અને આ રાશિઓના જાતકોના જીવનમાં કયા સકારાત્મક ફેરફારો આવશે?

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-ગુરુનો આ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ કાર્યસ્થળ અને માન-સન્માનના ક્ષેત્રોમાં જબરદસ્ત લાભ આપવાનો છે. જો તમે કોઈ સરકારી સેવા, વહીવટી પદ અથવા નેતૃત્વની ભૂમિકામાં છો, તો આ સમયે પ્રમોશન અથવા માન્યતા મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે. બિઝનેસ કરી રહેલા જાતકો કોઈ નવી ડીલ ફાઈનલ કરી શકે છે, જેનાથી નોંધપાત્ર નફો થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન આત્મવિશ્વાસ ઊંચો રહેશે અને તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત બનશે. પારિવારિક જીવનમાં પણ માન-સન્માન વધશે અને વડીલોના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય છે.

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ધન, કરિયર અને પારિવારિક સુમેળમાં વધારો લાવશે. જો તમે નોકરી કરી રહ્યો છો, તો તમને નવી જવાબદારી અથવા પ્રમોશન મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને મોટો ઓર્ડર મળી શકે છે અથવા નવી ભાગીદારી શરૂ થઈ શકે છે, જે લાંબા ગાળા સુધી લાભ અપાવશે. ઘરેલું જીવનમાં પણ સુખદ વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે કોઈ શુભ પ્રસંગનું આયોજન કરી શકો છો. પૂર્વજોની મિલકતમાંથી લાભ થવાની અથવા અટકેલા રૂપિયા પરત મળવાની શક્યતા છે. આ સમય દરમિયાન આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ કૌશલ્ય ચરમસીમાએ રહેશે.

ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને ગુરુનો આ યુતિ ભાગ્ય અને કરિયર બંને ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિનો સંદેશ આપી રહ્યો છે. આ સમય વિદેશ યાત્રા, વિદેશી રોકાણો અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટ્સમાં સફળતા મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ અથવા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા જાતકો આ સમય દરમિયાન ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિકતા અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં જોડાયેલા જાતકો માટે આ સમય ગૌરવ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો લાવશે. ગુરુની શુભ દ્રષ્ટિ અણધારી લાભ અને સારા નસીબ લાવી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Zee 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

