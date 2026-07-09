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સૂર્ય-ગુરુની યુતિથી બનશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, આ 3 રાશિઓનું અચાનક વધશે બેંક બેલેન્સ !

Surya Guru Yuti : સૂર્ય અને ગુરુના મહામિલનથી એક ખૂબ જ શુભ મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનવાનો છે. 16 જુલાઈથી આ ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિઓની કિસ્મત સૂર્યની જેમ ચમકશે. આ રાશિઓના સારા દિવસો શરૂ થશે. 
 

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:31 PM IST
સૂર્ય-ગુરુની યુતિથી બનશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, આ 3 રાશિઓનું અચાનક વધશે બેંક બેલેન્સ !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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