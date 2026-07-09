/સૂર્ય-ગુરુની યુતિથી બનશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, આ 3 રાશિઓનું અચાનક વધશે બેંક બેલેન્સ !

Surya Guru Yuti : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને દેવતાઓના ગુરુનો યુતિને અત્યંત પવિત્ર અને પાવરફુલ માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ આ બે મોટા ગ્રહો ભેગા થાય છે, ત્યારે રાજયોગ બને છે. આ પ્રકારની એક મહત્વપૂર્ણ ખગોળીય ઘટના 16 જુલાઈ, 2026ના રોજ બનવાની છે. સૂર્ય મિથુન રાશિમાંથી નીકળીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં ગુરુ પહેલેથી જ સ્થિત છે.
કર્ક રાશિમાં સૂર્ય અને ગુરુની આ યુતિ નવપંચમ યોગ અને મહાલક્ષ્મી રાજયોગ તરીકે ઓળખાતી યુતિનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. 16 જુલાઈના રોજ બનનારી આ પાવરફુલ યુતિ તમામ 12 રાશિઓના જીવન પર ઊંડી અસર કરશે. જોકે, આ ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિઓનું નસીબ ચમકી શકે છે. આ રાશિઓના જીવનમાં કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ, અચાનક નાણાકીય લાભ અને સામાજિક સન્માનમાં વધારો થવાની મજબૂત સંભાવનાઓ છે.
1. મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે, સૂર્ય અને ગુરુનો આ યુતિ ચોથા ભાવમાં થશે. આ સમયગાળો સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો લાવશે. જો તમે લાંબા સમયથી વાહન અથવા નવું ઘર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો હવે આ ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારા કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી તમને અપાર સહયોગ મળશે, જેનાથી પ્રમોશનનો માર્ગ મોકળો થશે. પૂર્વજોની મિલકતમાંથી પણ નોંધપાત્ર લાભ થવાની અપેક્ષા છે.
2. મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે, આ ગોચર સંપત્તિના ભાવ (બીજા ભાવ) માં થઈ રહ્યું છે. આની સીધી અસર તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ પર પડશે. તમે અણધારી રીતે અગાઉ અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકો છો. તમારી વાણીનો એક અલગ પ્રભાવ રહેશે, જેનાથી તમે વ્યવસાયિક સોદાઓને સફળતાપૂર્વક તમારા પક્ષમાં ફેરવી શકશો. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના બેંક બેલેન્સમાં નોંધપાત્ર વધારો સાથે નફાના નવા સ્ત્રોતો ઉભરતા જોશે.
3. કર્ક રાશિ
સૂર્ય અને ગુરુનો આ યુતિ કર્ક રાશિમાં જ થઈ રહ્યો હોવાથી, આ રાશિના જાતકો સૌથી સકારાત્મક ફેરફારોનો અનુભવ કરશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચશે. સમાજમાં તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. નોકરી કરતા લોકોને નવી અને સારી નોકરીઓની ઓફર મળી શકે છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ પુનઃસ્થાપિત થશે, અને તમારા જીવનસાથી સાથેના લાંબા સમયથી ચાલતા વિવાદો કાયમ માટે ઉકેલાઈ જશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.