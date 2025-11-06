12 મહિના બાદ બનશે નવપંચમ રાજયોગ, 4 રાશિઓ માટે ખુલી જશે ભાગ્યના દ્વાર, ખૂબ થશે કમાણી!
Surya Guru Yuti Rashifal: સૂર્ય અને ગુરૂ નવેમ્બરમાં એક-બીજાથી 120 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષ પ્રમાણે આ યોગથી ત્રણ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે.
Surya Guru Yuti Rashifal: વૈદિક જ્યોતિષમાં સૂર્યને ગ્રહોના રાજા માનવામાં આવે છે તો ગુરૂ એટલે કે બૃહસ્પતિ ગ્રહ દેવતાઓના ગુરૂ માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે જેની કુંડળીમાં આ બંને ગ્રહ મજબૂત સ્થિતિમાં હોય છે તેને ધનવાન અને સમૃદ્ધિ બનવાથી કોઈ રોકી શકે નહીં. મહત્વનું છે કે 16 નવેમ્બરે સૂર્ય વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યાં છે, જે કર્ક રાશિમાં સ્થિત ગુરૂની સાથે નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે. મહત્વનું છે કે આ યોગ કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકાવી દેશે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
કર્ક રાશિઃ કોઈ સારા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે
નવપંચમ રાજયોગ કર્ક રાશિના જાતકોને ખૂબ લાભ આપશે. કોઈ સારા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે. સરકારી કાર્યોમાં સફળતા મળશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી સારી થઈ જશે. બિઝનેસમાં લાભ થશે. વિદેશમાં નોકરી મળી શકે છે. કોઈ જૂની ઈચ્છા પૂરી થશે. ઘરનો માહોલ સકારાત્મક રહેશે.
તુલા રાશિઃ તમારો સારો સમય શરૂ થશે
નવપંચમ રાજયોગ તમારા પર ધન વર્ષા કરશે. તમારો સારો સમય શરૂ થશે. મહેનત રંગ લાવશે. અચાનક ધનલાભનો યોગ બનશે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. નવો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળવાનો યોગ બનશે. નવી પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. બિઝનેસમાં ડીલ ફાઇનલ થઈ શકે છે.
ધન રાશિઃ તમારા સિતારા ચમકશે
ધન રાશિના જાતકો માટે સૂવર્ણ સમય આવવાનો છે. તમારા બધા સપના પૂર્ણ થશે. જે કામ લાંબા સમયથી અટવાયેલા છે તે થવા લાગશે. વિદેશમાં નોકરી મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી સારી થશે.
મીન રાશિઃ તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે
નવપંચમ રાજયોગ તમારા માટે શુભ સાબિત થશે. તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. ધન-ધાન્યમાં વધારો થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ થશે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા જાતક સફળ થશે. તમે આ દરમિયાન નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
