/ઉધાર ના આપો, રોકાણ કરવાનું ટાળો... સૂર્ય-કેતુનો ખતરનાક સંયોગ આ 5 રાશિઓની વધારશે મુશ્કેલી !

Surya Ketu Yuti 2026 : બે દિવસ પહેલા 17 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્યએ પોતાની રાશિ સિંહમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને હાલમાં તે મઘા નક્ષત્રમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, જે કેતુ દ્વારા શાસિત છે. કેતુ પહેલાથી જ આ રાશિમાં હોવાથી સૂર્ય તેની સાથે મળીને ખતરનાક સૂર્ય-કેતુ યુતિ બનાવી રહ્યો છે. આ સંયોગ અનેક રાશિઓના આત્મવિશ્વાસ, સ્વાસ્થ્ય, કારકિર્દી અને નાણાકીય નિર્ણયોને અસર કરી શકે છે.
મિથુન રાશિ
આ સંયોગ તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં થઈ રહ્યો છે. ચાલુ કાર્યોમાં અચાનક અવરોધો આવી શકે છે અથવા તમારી મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મેળવવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથે દલીલો ટાળો. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો સાથે વિવાદ કરવાને બદલે તમારા કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સંયોગ બીજા ભાવમાં બની રહી છે. અનિચ્છનીય ખર્ચાઓ વધી શકે છે અને કઠોર વાણી સંબંધોમાં તણાવ પેદા કરી શકે છે. બીજાને પૈસા ઉધાર આપવાનું અથવા જોખમી રોકાણ કરવાનું સંપૂર્ણપણે ટાળો. બોલતી વખતે શબ્દો પર કાબૂ રાખો.
સિંહ રાશિ
સૂર્ય તમારી પોતાની રાશિમાં ગોચર કરી ચૂક્યો છે, જ્યાં કેતુ પહેલાથી જ છે અને શાસક નક્ષત્ર પણ કેતુનો છે. તમને અચાનક ગુસ્સો, ચીડિયાપણું અથવા મૂંઝવણનો અનુભવ થઈ શકે છે. ઘમંડ ટાળો અને ઉતાવળમાં કોઈપણ મોટા નાણાકીય અથવા કારકિર્દી સંબંધિત નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.
વૃશ્ચિક રાશિ
સૂર્ય અને કેતુનો આ પ્રભાવ વૃશ્ચિક રાશિના દસમા ભાવમાં પ્રગટ થશે. તમને કામ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે તાલમેલનો અભાવ અથવા અનિચ્છનીય કામના દબાણનો અનુભવ થઈ શકે છે. નોકરી બદલવા અથવા નવું સાહસ શરૂ કરવામાં ઉતાવળ કરશો નહીં. વાહન ચલાવતી વખતે વધારાની સાવધાની રાખો.
કુંભ રાશિ
આ ગોચર તમારી રાશિના સાતમા ભાવને અસર કરશે. તમારા જીવનસાથી સાથે બિનજરૂરી ગેરસમજ અથવા મતભેદો ઉદ્ભવી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી સંબંધિત કોઈપણ દસ્તાવેજોને કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા વિના સહી કરશો નહીં. ધીરજ અને વાતચીત દ્વારા મુદ્દાઓનો ઉકેલ લાવો.
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