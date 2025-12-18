સૂર્ય-મંગળ ભેગા થઈને બનાવશે ભયંકર વિનાશકારી યોગ, 2026થી આ રાશિઓનું જીવન રમણભમણ થશે!
સૂર્ય-મંગળની યુતિથી વિસ્ફોટક યોગ સક્રિય થયો છે. જેનો અલગ અલગ રાશિઓ પર પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. જ્યોતિષીઓ મુજબ આ યોગ ઉતાવળ, વિવાદ અને નુકસાન વધારી શકે છે. આથી કેટલીક રાશિઓએ ખાસ સાવધાની રાખવી જોઈએ....
16 ડિસેમ્બરે સૂર્યએ ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો. સૂર્યએ ધનુમાં પ્રવેશ કરતા જ મંગળ સાથે યુતિ બનાવી છે. જેનાથી વિસ્ફોટક રાજયોગ બને છે. આ વિસ્ફોટક યોગ વર્ષ 2026માં પણ રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં વિસ્ફોટક યોગને ખુબ ખતરનાક અને અશુભ ગણવામાં આવે છે. જાન્યુઆરી ઉપરાંત મે 2026માં પણ વિસ્ફોટક રાજયોગ બનશે. પંચાંગ મુજબ આ અશુભ યોગ મેમાં મંગળ રાહુ, સૂર્ય-રાહુ, મંગળ-શનિ અને સૂર્ય-શનિની યુતિઓથી પણ બનશે. જાન્યુઆરી 2026 સુધી આ યોગ ધનુ રાશિમાં રહેશે. ત્યારબાદ આ યોગનું નિર્માણ મકર, કુંભ અને મીન રાશિમાં પણ થશે. વર્ષ 2026માં કઈ રાશિઓએ આ અશુભ યોગથી સાવધાન રહેવું તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળા માટે વર્ષ 2026માં આ અશુભ યોગ ઉતાવળપણું વધારી શકે છે. કરિયરમાં મોટી તક મળશે પરંતુ ઉતાવળમાં લવાયેલો નિર્ણય નુકસાન કરાવી શકે છે. નોકરી બદલવા, પાર્ટનરશીપ કરવા કે મોટું રોકાણ કરતા પહેલા કોઈ સમજદાર સલાહકારની જરૂરથી સલાહ લો. ગુસ્સા અને અહંકારથી અંતર જાળવો. નહીં તો બનતા કામ બગડી શકે છે. હાથમાંથી પૈસા સરકી શકે છે. આથી સેવિંગ્સ પર વધુ ધ્યાન આપો.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને ધન અને સંપત્તિના મામલાઓમાં સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આ રાજયોગ અચાનક લાભ કરાવી શકે છે પરંતુ લાલચમાં આવીને ખોટા સોદા કરવાથી ભારે નુકસાન પણ થઈ શકે છે. કૌટુંબિક મામલાઓમાં કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિની વાતોમાં ન આવવું, નહીં તો વિવાદ વધી શકે છે. વાણી પર સૌથી વધુ સંયમ રાખવો.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિવાળા માટે આ યોગ વાણી અને નિર્ણય સંલગ્ન પરીક્ષા લાવશે. ખોટા શબ્દો કે ઉતાવળમાં કરાયેલી વાતો સંબંધો અને કરિયર બંનેને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. દસ્તાવેજી કામ, કોન્ટ્રાક્ટ અને ડિજિટલ લેવડદેવડમાં ખાસ સાવધાની રાખો. આર્થિક નુકસાન ઝેલવું પડી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિવાળા માટે વિસ્ફોટક યોગ અહંકાર અને અધિકાર સંબંધિત પડકારો લાવી શકે છે. પદ અને પ્રતિષ્ઠા મળવાની સાથે વિરોધીઓ વધી શકે છે. કોઈના ઉપર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ ન કરવો. સત્તા કે અધિકારનો ખોટો ઉપયોગ ન કરવો, નહીં તો અપજશ મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ માટે આ યોગ ગુપ્ત શત્રુ અને અચાનક વિવાદનો સંકેત બની શકે છે. કરિયરમાં રાજકારણ કે પીઠ પાછળ થઈ રહેલી વાતોથી નુકસાન થઈ શકે છે. આર્થિક લેવડદેવડમાં પારદર્શકતા રાખો અને કોઈ પણ પ્રકારના શોર્ટકટથી બચવું. કાર્યક્ષેત્રમાં પણ શત્રુઓથી સાવધાન રહેવું.
મકર રાશિ
મકર રાશિવાળાને કાર્યક્ષેત્રમાં દબાણ અને જવાબદારીઓ અચાનક વધી શકે છે. આ રાજયોગ ઊંચુ પદ અપાવી શકે છે. પરંતુ સાથે જ માનસિક તણાવ પણ વધશે. સ્વાસ્થ્યની અવગણના ન કરવી. કામનો બોજો જરૂરથી વધુ ન લેવો. માનસિક તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
