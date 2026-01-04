Mangladitya Yog 2026: વર્ષનો પહેલો મંગળ આદિત્ય યોગ, રાજા-સેનાપતિની યુતિથી ચમકશે 3 રાશિવાળાઓનું નસીબ, ધન લાભ સાથે મળશે ગુડ ન્યુઝ
Mangladitya Yog 2026: વર્ષ 2026 નો પહેલો મંગળાદિત્ય યોગ 9 જાન્યુઆરીથી સર્જાશે. આ યોગ 3 રાશિના લોકો માટે શુભ સાબિત થવાનો છે. આ રાશિઓને આ સમય દરમિયાન ધનલાભ, કરિયરમાં લાભ થઈ શકે છે. સાથે જ લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પુરા થઈ શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કઈ રાશિઓ માટે આ યોગ શુભ છે.
Trending Photos
Mangladitya Yog 2026: વર્ષ 2026 જ્યોતિષીય દૃષ્ટિથી ખાસ રહેવાનું છે. આ વર્ષમાં કેટલાક ખાસ યોગ બનવાના છે જેની શરૂઆત 9 જાન્યુઆરીથી જ થઈ જશે. વર્ષની શરૂઆતમાં જ સૂર્ય અને મંગળની યુતિથી પ્રભાવશાળી મંગળ આદિત્ય યોગનું નિર્માણ થવાનું છે. આ યોગ શક્તિ, સાહસ, આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતા વધારનાર માનવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે વર્ષ 2026 નો પહેલો મંગળ આદિત્ય યોગ ત્રણ રાશિવાળાઓના જીવનમાં તો નોંધપાત્ર ફેરફાર કરી શકે છે. આ ત્રણ રાશિ પર મંગળ અને સૂર્યની યુતીનો સૌથી શુભ પ્રભાવ જોવા મળશે. તો ચાલો જાણીએ મંગળ અને સૂર્યની યુતિથી કઈ ત્રણ રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી મારશે.
9 જાન્યુઆરી 2026 અને શુક્રવારે સાંજે 5.04 મિનિટથી સૂર્ય અને મંગળ એકબીજાથી ઝીરો ડિગ્રી પર સ્થિત હશે. સૂર્ય ગ્રહોના રાજા છે અને મંગળ ગ્રહોના સેનાપતિ. રાજા અને સેનાપતિની આ જોડી નવા વર્ષમાં કમાલ કરશે. વર્ષ 2026 નો સ્વામી ગ્રહ પણ સૂર્ય છે. તેવામાં પહેલી વખત મંગળ સાથે સૂર્યની યુતિ બનવા જઈ રહી છે. અત્યંત શક્તિશાળી હોય છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્ય અને મંગળનો મેલ વ્યક્તિને નીડર, આત્મનિર્ભર અને નિર્ણય લેવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. આ યોગના પ્રભાવથી માનસિક અને શારીરિક શક્તિ વધે છે. જોકે બધી જ રાશિઓ માટે સૂર્ય અને મંગળનો પ્રભાવ એક સરખો હોતો નથી. 9 તારીખથી 3 રાશિના લોકોને રાજા અને સેનાપતિની જોડી વિશેષ લાભ કરાવી શકે છે. આ ત્રણ રાશિઓ કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લોકો માટે મંગળ આદિત્ય યોગ અત્યંત શુભ સાબિત થશે. લાંબા સમયથી જે કામ અટકેલા હતા તે પૂરા થશે. નોકરી અને વેપારમાં નવી તકો મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને સાહસિક નિર્ણયો લેવામાં સફળતા મળશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના લોકો માટે પણ મંગળ અને સૂર્યનો યોગ લાભ કરાવનાર છે. આ યોગથી કરિયર અને સામાજિક જીવનમાં લાભ મળશે. મહેનતનું પૂરું ફળ મળશે. ધનની આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. નેતૃત્વ ક્ષમતા વધશે. પરિવારમાં સુખ શાંતિ બની રહેશે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે.
ધન રાશિ
વર્ષની શરૂઆતમાં સર્જાયેલો મંગળ આદિત્ય યોગ ધન રાશિના લોકો માટે પ્રગતિ અને ઉન્નતીનો સંકેત છે. આ યોગથી તેમના અટકેલા કામો પૂરા થવા લાગશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. નોકરી કે વેપારમાં લાભદાયી અવસર મળશે. પરિવારમાં ખુશહાલી બની રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે