Surya Mangal Yuti 2025: 17 ઓક્ટોબરે સૂર્ય ગોચર કરી મંગળ સાથે બનાવશે યુતિ, દિવાળી પર 5 રાશિના લોકોને મળશે લાભ
Surya Mangal Yuti 2025: ઓક્ટોબર મહિનો ગ્રહ ગોચરની દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેવાનો છે. આ મહિનામાં દિવાળી પહેલા સૂર્ય ગોચર કરશે. આ ગોચરના કારણે સૂર્ય અને મંગળની યુતિ સર્જાશે, જે 5 રાશિના લોકો માટે ભાગ્યના બંધ દરવાજા ખોલી દેશે.
Surya Mangal Yuti 2025: ઓક્ટોબર મહિનામાં 17 તારીખે સૂર્ય રાશિ પરિવર્તન કરશે. સૂર્ય આ વખતે તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. તુલા રાશિમાં પહેલાથી જ મંગળ ગ્રહ બિરાજમાન છે. તેથી દિવાળી પહેલા તુલા રાશિમાં સૂર્ય અને મંગળની યુતીનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. સૂર્ય અને મંગળની યુતીનો પ્રભાવ દરેક રાશિ પર પડશે. આ બંને શક્તિશાળી ગ્રહ એક રાશિમાં હશે તેનાથી 5 રાશિના લોકોને લાભ મળશે. આ પાંચ રાશિ કઈ છે અને તેમને સૂર્ય અને મંગળ ગ્રહ સાથે મળી કેવા ફાયદા કરાવશે ચાલો જાણીએ.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના લોકોને અચાનક ધન પ્રાપ્તિ થાય તેવા યોગ બની રહ્યા છે. રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે. જો તમે કોઈ જગ્યાએ રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો 17 ઓક્ટોબર પછીનો સમય સારો રહેશે. જીવનમાં ચાલી રહેલા વિવાદથી છુટકારો મળશે. સંપત્તિ ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો સમય શુભ.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના લોકોને પણ ધન લાભ થઈ શકે છે. સૂર્ય મંગળની યુતિથી ભાગ્ય ચમકશે. માં લક્ષ્મીની વિશેષ કૃપા બની રહેશે. વેપારમાં મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. અટકેલા કામ પૂરા થશે નોકરી કરતા લોકોને પણ ધન લાભ થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના લોકોને માં લક્ષ્મીની કૃપાથી ધન લાભ થઈ શકે છે. 17 ઓક્ટોબર પછીનો સમય અત્યંત શુભ રહેશે. મકાન ખરીદવાનું વિચારતા લોકોને સફળતા મળી શકે છે. ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ અને શાંતિ આવશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના લોકોને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાથી છુટકારો મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ 17 ઓક્ટોબર પછીનો સમય શુભ છે. વેપારમાં લાભ મળી શકે છે. અચાનક ધન લાભ થશે. મિત્રો અને પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે. માં લક્ષ્મીની કૃપાથી આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે.
કુંભ રાશિ
સૂર્ય અને મંગળની યુતિના પ્રભાવથી કુંભ રાશિના લોકોને પણ લાભ મળશે. બેંક બેલેન્સમાં વધારો થઈ શકે છે. નોકરી અને વેપારમાં પ્રગતિ થશે. અવિવાહિત લોકો માટે લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. કુંભ રાશિના લોકોને 17 ઓક્ટોબર પછી દરેક ક્ષેત્રમાંથી સફળતા પ્રાપ્ત થશે.
