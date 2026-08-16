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17 ઓગસ્ટે કેતુના નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ! 31 ઓગસ્ટ સુધી આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે

Surya Nakshatra Parivartan 2026: 17 ઓગસ્ટ 2026ના સવારે સૂર્ય દેવ કેતુના મધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 31 ઓગસ્ટ સુધી ત્યાં રહેશે. સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ત્રણ રાશિના જાતકોને સફળતા અપાવશે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 16, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:54 PM IST
17 ઓગસ્ટે કેતુના નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ! 31 ઓગસ્ટ સુધી આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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