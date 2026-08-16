/17 ઓગસ્ટે કેતુના નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ! 31 ઓગસ્ટ સુધી આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં આત્મા, માન-સન્માન, નેતૃત્વ અને પિતાના કારક મનાતા સૂર્ય દેવ 17 ઓગસ્ટે સવારે કેતુના મધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન સવારે 8 કલાક 3 મિનિટે થશે. સૂર્ય દેવ 31 ઓગસ્ટ સુધી મધા નક્ષત્રમાં ભ્રમણ કરશે.
મધા નક્ષત્રનો સંબંધ પિતૃ, સત્તા, રાજ સુખ અને ઊચ્ચ પદથી હોય છે. જોકે આ નક્ષત્રના સ્વામી કેતુ છે અને કેતુ મોક્ષ તથા ઊંડાણના પ્રતિક છે, તેથી સિંહ રાશિમં સૂર્યનું પોતાના નક્ષત્ર મંડળ (મધા)માં આવવું અત્યંત પ્રભાવશાળી રહેશે. સૂર્યના આ ગોચરથી 31 ઓગસ્ટ સુધી ત્રણ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકવાનું છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના સ્વામી મંગળ છે અને સૂર્ય-મંગળમાં મિત્રનો ભાવ છે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા પાંચમાં ભાવને ઉર્જા પ્રદાન કરશે. નોકરી કરનાર જાતકોને પ્રમોશન કે નવી નોકરીની તક મળી શકે છે. વેપારમાં નવા આઇડિયાથી લાબ થશે. શેર બજાર, લોટરી કે પૈતૃક સંપત્તિના માધ્યમથી અચાનક ધાર્મિક લાભ થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
મધા નક્ષત્ર સિંહ રાશિ અંતર્ગત આવે છે. તેથી સૂર્યનું આ ગોચર તમારા માટે સૌથી વધુ ફળયાદી રહેશે. સમાજ અને કાર્યક્ષેત્રમાં તમારૂ વર્ચસ્વ વધશે. લોકો તમારી નેતૃત્વ ક્ષમતાની પ્રશંસા કરશે. સરકારી ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલા કામમાં મોટી સફળતા મળશે. નવા પ્રોજેક્ટ્સથી આર્થિક લાભનો પ્રબળ યોગ છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે કેતુના નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર ભાગ્ય ભાવને મજબૂતી પ્રદાન કરશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ 31 ઓગસ્ટ વચ્ચે સરળતાથી પૂરા થઈ જશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ, વિદેશ વ્યાપાર કે લાંબા અંતરની યાત્રાથી ધનલાભ થશે. આધ્યાત્મ તરફ રૂચિ વધશેય
શુભ પ્રભાવ વધારવાના સરળ ઉપાય
- દરરોજ સવારે ઉગતા સૂર્યને તાંબાના લોટાથી જળ અર્પણ કરો અને આદિત્ય હ્રદય સ્ત્રોતનો પાઠ કરો.
- મધા નક્ષત્રનો સંબંધ પિતૃથી છે, તેથી રવિવારે ગરીબોને ઘઉં, ગોળ કે લાલ કપડાનું દાન કરો.