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સૂર્યનો પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, ધનલાભની સાથે મળશે સન્માન અને સફળતા!

Surya Nakshatra Parivartan 2026: આ વર્ષે 20 જુલાઈએ સૂર્ય પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિના જાતકો માટે વિશેષ સાબિત થવાનું છે, જાતકોનું ભાગ્ય ચમકશે અને જીવનમાં મોટી સફળતાઓ પ્રાપ્ત થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 23, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:45 PM IST
સૂર્યનો પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, ધનલાભની સાથે મળશે સન્માન અને સફળતા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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સૂર્યનો પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, ધનલાભની સાથે મળશે સન્માન!
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