/સૂર્યનો પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, ધનલાભની સાથે મળશે સન્માન અને સફળતા!

Surya Gochar July 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, પુષ્ય નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર શુભ અને લાભદાયી માનવામાં આવે છે. સન્માન અને આત્માના કારક સૂર્ય 20 જુલાઈ 2026ના રોજ પોતાનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કરીને પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્ય પુષ્ય નક્ષત્રમાં 20 જુલાઈ 2026ના રોજ સોમવારે સવારે 11:33 વાગ્યે પ્રવેશ કરશે અને આ જ નક્ષત્રમાં 3 ઓગસ્ટ સુધી ભ્રમણ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય ગ્રહોનો રાજા છે, જેના રાશિ કે નક્ષત્ર બદલાવાથી જાતકોના જીવન પર ઊંડી અસર પડે છે. આ વખતનું સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન 4 રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ અને લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોને સરકારી કાર્યોમાં સફળતા મળી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કે તે 4 રાશિઓ કઈ છે અને તેમને શું લાભ થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા લઈને આવશે. આર્થિક પક્ષ મજબૂત બનશે. કરિયરમાં સારા વિકલ્પો મળશે. કામની પ્રશંસા થશે અને પ્રેમ જીવનમાં એક ડગલું આગળ વધશો. સમાજમાં સન્માન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃષભ રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ સાબિત થશે. આર્થિક બાબતોને લઈને મોટા નિર્ણયો લઈ શકશો. લેણ-દેણ સંબંધિત બાબતો ઉકેલવા માટે સમય સારો છે. વૈવાહિક જીવનમાં સુખ વધશે અને સંબંધો ગાઢ બનશે. પરિવારના સભ્યોનો સાથ મળશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશવું લાભદાયી સાબિત થશે. જૂના રોકાણથી મોટો લાભ થઈ શકે છે. આર્થિક પક્ષ મજબૂત થશે અને નવી નોકરીની શોધ પૂર્ણ થશે. વેપારમાં પ્રગતિના માર્ગો ખુલશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સિનિયર્સ સાથે ઓળખાણ વધશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ ગોચર શુભ પરિણામોના દ્વાર ખોલી દેશે. જાતકોને તેમની મહેનતનું પૂરતું પરિણામ મળશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને શુભ સમાચાર મળી શકે છે. જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો. સંબંધોમાં પ્રેમ વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)