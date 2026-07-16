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સાવધાન! સૂર્ય-રાહુના ષડાષ્ટક યોગથી 5 રાશિના જીવનમાં આવશે તોફાન! તત્કાલ કરો આ ઉપાય

Surya Gochar 2026: સૂર્યનું કર્ક રાશિમાં ગોચર ઘણી રાશિઓ માટે મુશ્કેલી લાવી શકે છે. સૂર્ય-રાહુનો ષડાષ્ટક યોગ અને ગુરૂનું અસ્ત થવું 5 રાશિના જાતકોના કરિયર અને પારિવારિક જીવન પર અસર કરશે. જાણો આ કઈ રાશિઓ છે અને ગ્રહોનો અશુભ પ્રભાવ ઓછો કરવા માટે પ્રભાવી જ્યોતિષીય ઉપાય.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 16, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:37 AM IST
સાવધાન! સૂર્ય-રાહુના ષડાષ્ટક યોગથી 5 રાશિના જીવનમાં આવશે તોફાન! તત્કાલ કરો આ ઉપાય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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