/સાવધાન! સૂર્ય-રાહુના ષડાષ્ટક યોગથી 5 રાશિના જીવનમાં આવશે તોફાન! તત્કાલ કરો આ ઉપાય

સૂર્યએ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. ખગોળીય દ્રષ્ટિએ આ ગોચર મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આ સાથે ગ્રહોની એક જટિલ સ્થિતિ બની છે. સૂર્ય અને રાહુ વચ્ચે ષડાષ્ટક યોગ, કેતુની સાથે દ્વિદ્વાદશ યોગ અને ગુરૂનું અસ્ત થવું આ બધી પરિસ્થિતિઓ મળીને પાંચ રાશિઓ માટે મુશ્કેલ સમય લાવી શકે છે.
આ રાશિઓ પર રહેશે પ્રતિકૂળ પ્રભાવ
વૃષભ રાશિઃ સામાન્ય રીતે આ ગોચર તમારા માટે સારૂ છે, પરંતુ ભાઈ-બહેનો સાથે ગેરસમજણ વધી શકે છે.
સલાહઃ આર્થિક મામલામાં શોર્ટકટ લેવાથી બચો. સતત મહેનત પર વિશ્વાસ રાખો.
ઉપાયઃ દરરોજ જળમાં કુમકુમ નાખી સૂર્યદેવને અર્ધ્ય આપો. કેસર કે લાલ ચંદનનું તિલક લગાવો.
મિથુન રાશિઃ તમારે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. પારિવારિક જવાબદારી વધી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સાવધાની જરૂરી છે.
સલાહઃ વાતચીતમાં સંયમ રાખો એટલે ખોટા વિવાદોથી બચી શકાય.
ઉપાયઃ દર રવિવારે મંદિરમાં દીવો પ્રગટાવો, લાલ કે નારંગી વસ્ત્ર ધારણ કરો.
સિંહ રાશિઃ તમારા માટે આ સમય તણાવપૂર્ણ રહી શકે છે. કામના દબાવ અને ભાવનાત્મક ઉતાર-ચઢાવ તમને પરેશાન કરી શકે છે.
સવાલઃ બિનજરૂરી ચિંતાઓને ખુદ પર હાવી ન થવા દો.
ઉપાયઃ રવિવારે વાંદરાઓને ગોળ-ચણા ખવળાવો. જરૂરિયાતમંદને ભોજન કરાવો.
મકર રાશિઃ પારિવારિક અને વ્યાવસાયિક જીવનમાં સંતુલન બનાવવાનો પડકાર રહેશે. બિઝનેસ અને લાઇફ પાર્ટનર સાથે અહંકારથી બચો.
સલાહઃ ભાવનાત્મક રૂપથી સ્વયંને મજબૂત રાખો.
ઉપાયઃ દરરોજ આદિત્ય હ્રદય સ્ત્રોતનો પાઠ કરો. તાંબાના વાસણનું દાન કરો.
કુંભ રાશિઃ આ ગોચર તમારા માટે પડકારજનક રહેશે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ સાથે ટકરાવ થઈ શકે છે. જવાબદારીનો ભાર લાગશે.
સલાહઃ પડકાર પર ધ્યાન આપો, ધૈર્ય બનાવી રાખો.
ઉપાયઃ જળમાં લાલ ફૂલ, રોલી અને અક્ષત નાખી 'ઓમ ધૃણિ સૂર્યાય નમઃ' મંત્રનો જાપ કરતા સૂર્ય દેવને જળ અર્પણ કરો.