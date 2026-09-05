/17 સપ્ટેમ્બરથી સૂર્ય બદલશે ચાલ, આ ૩ રાશિઓ માટે ખુલશે પ્રગતિના દ્વાર, ધનથી છલકાશે તિજોરી !

Surya Rashi Parivartan : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગ્રહોની ચાલમાં પરિવર્તન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. સપ્ટેમ્બરમાં સૂર્ય ફરી એકવાર પોતાની રાશિ બદલવા જઈ રહ્યો છે. આ ગોચર ખાસ છે કારણ કે, આગામી મહિના માટે રોજગાર, વ્યવસાય, સ્થિતિ અને નાણાકીય બાબતો સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, આ ગોચર મેષ, ધન અને મકર રાશિના વ્યક્તિઓ પર સૌથી વધુ સકારાત્મક અસર કરે તેવી શક્યતા છે.
સૂર્ય 17 સપ્ટેમ્બરે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે
17 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ સૂર્ય સિંહ રાશિમાંથી નીકળીને કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. વિવિધ પંચાંગ ગણતરીઓ સૂચવે છે કે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશનો સમય સવારે 7:50 વાગ્યે હશે. સૂર્ય 17 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી આ રાશિમાં રહેશે, ત્યારબાદ તે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, સૂર્યને આત્મવિશ્વાસ, નેતૃત્વ, સન્માન, સ્થિતિ, સત્તા અને કારકિર્દીનો કારક માનવામાં આવે છે. દરમિયાન, કન્યા રાશિ પર બુધનું શાસન છે, જે બુદ્ધિ, તર્ક, ગણતરી, વેપાર અને વ્યવહારિક વિચારસરણી સાથે સંકળાયેલ ગ્રહ છે. પરિણામે, સૂર્યના કન્યા રાશિમાં રહેવા દરમિયાન, વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં આયોજન, શિસ્ત અને યોગ્ય વ્યૂહરચનાનું મહત્વ વધી શકે છે.
સૂર્ય ગોચરનો પ્રભાવ લગભગ 30 દિવસ સુધી રહેશે
સૂર્ય લગભગ એક મહિના સુધી કન્યા રાશિમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે, જ્યારે વ્યવસાયિકોને નવા સંપર્કો અને કામની તકો મળી શકે છે. જોકે, કોઈપણ મોટા નાણાકીય નિર્ણયોમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. જ્યોતિષ માન્યતાઓ અનુસાર, આ સમયગાળો ખાસ કરીને જેઓ સતત સખત મહેનત કરી રહ્યા છે તેમના માટે મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ ગોચર કાર્યસ્થળ પર પ્રવૃત્તિનું સ્તર વધારી શકે છે. તમારી નોકરીમાં જવાબદારીઓ વધી શકે છે અને તમને તમારી ક્ષમતાઓ સાબિત કરવાની તક મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યોને વેગ મળવાની શક્યતા છે. નોકરી બદલવાનું વિચારી રહેલા લોકો નવા વિકલ્પો શોધી શકે છે. વ્યવસાયિકોને પણ નવી વ્યાવસાયિક તકો મળી શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું કન્યા રાશિમાં ગોચર તેમના કારકિર્દી માટે મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા મંતવ્યો મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે સંબંધોમાં સુધારો થવાના સંકેતો છે અને નવી જવાબદારીઓ લેવાની શક્યતા છે. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના કાર્યક્ષેત્રનો વિસ્તાર કરવાની તક મળી શકે છે. ભવિષ્યમાં જૂનો સંપર્ક પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા અનુભવ અને નેટવર્કનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવાથી તમારા ફાયદા થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ ગોચર કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે. તમે લાંબા સમયથી ચાલતા પ્રયત્નોથી પરિણામોની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમારી નોકરીની ભૂમિકા અથવા જવાબદારીઓ વધી શકે છે અને તમારી મહેનત અને કાર્યશૈલી ઉપરી અધિકારીઓનું ધ્યાન ખેંચી શકે છે. એવા સંકેતો છે કે ભૂતકાળના સોદાઓ અથવા સંપર્કોથી વ્યવસાયીઓને ફાયદો થઈ શકે છે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.