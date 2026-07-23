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સૂર્ય-શનિનો નવપંચમ દ્રષ્ટિ યોગ કરશે સંઘર્ષોનો અંત, આ 4 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ અને મળશે મહેનતનું પૂરું ફળ!

Surya Shani Navpancham yog 2026: 7 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 120° પર આવીને નવપંચમ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે, જેનાથી 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં ઘણા શુભ અને સકારાત્મક બદલાવ આવી શકશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 23, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:05 PM IST
સૂર્ય-શનિનો નવપંચમ દ્રષ્ટિ યોગ કરશે સંઘર્ષોનો અંત, આ 4 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ અને મળશે મહેનતનું પૂરું ફળ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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