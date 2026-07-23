/સૂર્ય-શનિનો નવપંચમ દ્રષ્ટિ યોગ કરશે સંઘર્ષોનો અંત, આ 4 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ અને મળશે મહેનતનું પૂરું ફળ!

Navpancham yog 2026: દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, ઓગસ્ટ મહિનામાં સૂર્ય અને શનિ એક શક્તિશાળી યોગનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે. 7 ઓગસ્ટ 2026 શુક્રવારે સવારે 08:11 વાગ્યે સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 120° પર આવીને નવપંચમ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે. નેતૃત્વ અને આત્મવિશ્વાસના કારક સૂર્ય તથા કર્મ, શિસ્ત, ધૈર્ય અને ન્યાયના કારક શનિના એકબીજા સાથે નવપંચમ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવવાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. પદ-પ્રતિષ્ઠા અને આવકના નવા રસ્તાઓ ખૂલી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને શનિનો આ યોગ વિશેષ રૂપે લાભદાયી સાબિત થશે. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. મહેનતનું પૂરું ફળ પ્રાપ્ત થશે. પ્રેમ સંબંધમાં મધુરતા અને ઊંડાણ આવશે. કારકિર્દી અને આર્થિક ક્ષેત્રે મોટી સફળતાઓ હાસિલ થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિ માટે સૂર્ય અને શનિનો આ યોગ શુભ સાબિત થશે. પ્રેમ સંબંધમાં વિશ્વાસ વધશે. અટકેલાં કામો પૂરાં થશે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધી શકે છે. માનસિક રીતે મજબૂતી અનુભવશો. કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારી આપવામાં આવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-શનિનો આ યોગ સફળતાના રસ્તા ખોલશે. અગાઉ કરેલાં કામોના સકારાત્મક પરિણામો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ક્રિએટિવ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા જાતકોને મોટો ધન લાભ થશે. પરિવારમાં ખુશીઓનું વાતાવરણ જળવાઈ રહેશે. નવી સ્કિલ શીખવાની તક મળશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-શનિનો આ યોગ સારા પરિણામો લઈને આવશે. લાંબા સમયથી કરવામાં આવી રહેલી મહેનતનું ફળ મળશે. સરકારી કામો પૂરાં થશે. આવકમાં વધારો થશે અને પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ વધશે. સંબંધોમાં ઈમાનદારી અને પારદર્શિતા આવશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)