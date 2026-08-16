/ગણતરીના કલાકોમાં બનશે ઘાતક ષડાષ્ટક યોગ, આ બે રાશિઓને રહેવું પડશે એલર્ટ, થઈ શકે છે ધનહાનિ !

Shadashtak Yog : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને શનિદેવ વચ્ચે પ્રતિકૂળ સંબંધ છે. 17 ઓગસ્ટના રોજ આ બે ગ્રહો એક અશુભ ષડાષ્ટક યોગ બનાવશે. આ દિવસે સૂર્ય પોતાની રાશિ સિંહ રાશિમાં ગોચર કરશે, જ્યારે શનિ હાલમાં મીનમાં છે. પરિણામે તેઓ એકબીજાની સાપેક્ષમાં છઠ્ઠા અને આઠમા ભાવમાં રહેશે, જેનાથી ષડાષ્ટક યોગ બનશે. આ યોગ બે રાશિઓને પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.
કન્યા રાશિ
17 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય તમારા 12મા ભાવમાં ગોચર કરશે, જે નુકસાન સાથે સંકળાયેલ છે. દરમિયાન, શનિ હાલમાં તમારા 7મા ભાવમાં સ્થિત છે. સૂર્ય અને શનિ દ્વારા રચાયેલા ષડાષ્ટક યોગને કારણે, તમારે કારકિર્દી સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. સંભવિત અવરોધોને રોકવા માટે ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. કાળજીપૂર્વક વિચાર-વિમર્શ કર્યા વિના કારકિર્દીના કોઈપણ મોટા નિર્ણયો ન લો.
કન્યા રાશિના લોકોએ નાણાકીય બાબતોમાં પણ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. પૈસા ઉધાર આપવાનું કે ઉધાર લેવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. કોઈપણ નાણાકીય કાગળકામ કરતી વખતે ખાતરી કરો કે કોઈ વિશ્વસનીય વ્યક્તિ હાજર હોય. તમારા પારિવારિક જીવનમાં પણ વાતચીત દરમિયાન તમારા શબ્દોનું ધ્યાન રાખો. શનિની સાતમા ભાવમાં હાજરી તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદનું કારણ બની શકે છે.
ઉપાય તરીકે, કન્યા રાશિના લોકોએ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ.
મીન રાશિ
શનિ હાલમાં તમારી રાશિમાં સ્થિત છે અને સૂર્ય 17 ઓગસ્ટના રોજ તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ ભાવ પડકારરૂપ ભાવોમાંથી એક છે અને દુશ્મનો અને બીમારીઓ સાથે સંકળાયેલ છે. ષડાષ્ટક યોગને કારણે તમારા વિરોધીઓ સક્રિય થઈ શકે છે, તેથી તમારે સાવધ રહેવું જોઈએ. મોટી રકમ ઉધાર આપવાનું કે ઉધાર લેવાનું ટાળો, અજાણતાં પણ કારણ કે આ ભવિષ્યમાં મુશ્કેલીઓ તરફ દોરી શકે છે.
જો તમે રોકાણ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો પહેલા અનુભવી વ્યક્તિની સલાહ લો. ખર્ચ આવક કરતાં વધી શકે છે, જે તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિને અસ્થિર કરી શકે છે. મીન રાશિના લોકોએ તેમના ગુસ્સાને પણ નિયંત્રિત કરવાની જરૂર છે. નહિંતર સંબંધો બગડી શકે છે.
ઉપાય તરીકે, મીન રાશિના લોકોએ ભગવાન શિવની પૂજા કરવી જોઈએ.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.