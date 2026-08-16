/સૂર્ય રાશિ બદલતા જ શનિ સાથે બનાવશે ખતરનાક ષડાષ્ટક યોગ, આ આ રાશિઓ પર તૂટી પડશે દુઃખોનો પહાડ; થઈ શકે છે મોટું નુકસાન!

Surya Shani Shadashtak Yog: વૈદિક જ્યોતિષમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને શનિ દેવ વચ્ચે શત્રુતાનો સંબંધ છે. આ બન્ને ગ્રહો 17 ઓગસ્ટના દિવસે ઘાતક ષડાષ્ટક યોગ બનાવશે. 17 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય પોતાની સ્વરાશિ સિંહમાં ગોચર કરશે અને શનિ આ સમયે મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે. આવી સ્થિતિમાં શનિ અને સૂર્ય એકબીજાથી છઠ્ઠા અને આઠમા ભાવમાં હશે, જેના કારણે ષડાષ્ટક યોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગની ખરાબ અસર રાશીચક્રની 2 રાશિઓ પર પડી શકે છે. આ રાશિઓ કઈ-કઈ છે અને તેમણે ખરાબ અસરોથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ, ચાલો આ વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના બારમા ભાવમાં સૂર્ય ગ્રહ 17 ઓગસ્ટે ગોચર કરશે. આ ભાવ નુકસાનનું કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે શનિ હાલમાં તમારા સાતમા ભાવમાં છે. આવી સ્થિતિમાં સૂર્ય અને શનિના ષડાષ્ટક યોગના કારણે તમારા કરિયર સાથે જોડાયેલા મામલાઓને લઈને સતર્ક રહેવું પડશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે વાદ-વિવાદ કરવાનું ટાળો, નહીં તો નુકસાન વેઠવું પડી શકે છે. કરિયર સાથે જોડાયેલો કોઈ પણ મોટો નિર્ણય વિચાર્યા વગર ન લો.
આર્થિક પક્ષને લઈને પણ કન્યા રાશિના જાતકોએ સાવધાન રહેવાની આવશ્યકતા રહેશે. ઉધારનું લેણ-દેણ નહીં કરો તો તમારા માટે સારું રહેશે. રૂપિયા સાથે જોડાયેલા કોઈપણ પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટની કાર્યવાહી વિશ્વાસુ વ્યક્તિને સાથે રાખીને જ કરો. પારિવારિક જીવનમાં પણ વાતચીત દરમિયાન શબ્દોનો ઉપયોગ સમજી-વિચારીને કરો. સાતમા ભાવમાં શનિ હોવાને કારણે પાર્ટનર સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
ઉપાય
કન્યા રાશિના જાતકોએ હાનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ.
મીન રાશિ
મીન રાશિમાં હાલમાં શનિ તમારી જ રાશિમાં બિરાજમાન છે અને સૂર્ય 17 ઓગસ્ટે તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ ભાવ ત્રિક ભાવોમાંથી એક છે અને તેને શત્રુ તથા રોગનું કારક માનવામાં આવે છે. ષડાષ્ટક યોગના કારણે તમારા વિરોધીઓ સક્રિય થઈ શકે છે, તેથી તમારે સંભાળીને રહેવું પડશે. ભૂલથી પણ મોટી રકમનું ઉધાર ન આપવું અને ન લેવું, તેનાથી ભવિષ્યમાં તમારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
જો રોકાણ કરવાના છો તો પહેલા કોઈ અનુભવીની સલાહ અવશ્ય લઈ લો. આવકની સરખામણીમાં ખર્ચા વધી શકે છે, આ કારણોસર આર્થિક સ્થિતિ પણ ડગમગી શકે છે. મીન રાશિના જાતકોએ પોતાના ગુસ્સા પર પણ નિયંત્રણ રાખવું પડશે, નહીં તો સંબંધો બગડી શકે છે.
ઉપાય
તમારે ભગવાન શિવની આરાધના કરવી જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)