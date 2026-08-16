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સૂર્ય રાશિ બદલતા જ શનિ સાથે બનાવશે ખતરનાક ષડાષ્ટક યોગ, આ આ રાશિઓ પર તૂટી પડશે દુઃખોનો પહાડ; થઈ શકે છે મોટું નુકસાન!

Shadashtak Yog: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય 17 ઓગસ્ટના રોજ કર્ક રાશિમાંથી નીકળીને સિંહ રાશિમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યા છે. આ સ્થિતિમાં મીન રાશિમાં બેઠેલા શનિ સાથે સૂર્યનો ષડાષ્ટક યોગ બનશે. આ યોગના કારણે કેટલીક રાશિઓએ જીવનમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. ચાલો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 16, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:12 PM IST
સૂર્ય રાશિ બદલતા જ શનિ સાથે બનાવશે ખતરનાક ષડાષ્ટક યોગ, આ આ રાશિઓ પર તૂટી પડશે દુઃખોનો પહાડ; થઈ શકે છે મોટું નુકસાન!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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