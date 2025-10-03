12 વર્ષ બાદ કન્યા રાશિમાં બનશે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ, આ જાતકોને રાજા જેવું સુખ મળશે, અવિશ્વસનીય ધનલાભનો યોગ
Shukraditya Rajyog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 9 ઓક્ટોબરે શુક્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં પહેલાથી સૂર્ય બિરાજમાન છે, જેનાથી શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં આ જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
Trending Photos
venus and sun conjunction: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં દૈત્યોના ગુરૂ શુક્રને પ્રેમ, આકર્ષણ, ધન-વૈભવ, ભૌતિક સુખ, મોજશોખ, સૌંદર્ય, લગ્ન વગેરેનો કારક માનવામાં આવે છે. તેવામાં શુક્રની સ્થિતિમાં ફેરફારની અસર 12 રાશિઓના જીવનમાં કોઈને કોઈ રીતે જરૂર જોવા મળે છે. મહત્વનું છે કે ઓક્ટોબર મહિનામાં શુક્ર પોતાની નીચ રાશિ કન્યામાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં સૂર્યદેવ બિરાજમાન છે. તેવામાં શુક્ર અને સૂર્યની યુતિથી શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ રાજયોગનું નિર્માણ થવાથી કેટલાક જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. સૂર્યની સાથે શુક્રનો સંયોગ કેટલાક જાતકોને બિઝનેસ, નોકરીમાં વિશેષ લાભ અપાવી શકે છે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ..
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર વૈભવના દાતા શુક્ર 9 ઓક્ટોબરે સવારે 10 કલાક 55 મિનિટ પર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તેવામાં સૂર્યની સાથે શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. આ શુભ રાજયોગ 17 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. ત્યારબાદ સૂર્યદેવ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
વૃષભ
આ રાશિના પંચમ ભાવમાં શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થવાનું છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને કેટલાક મામલામાં સારો લાભ મળી શકે છે. લવ લાઇફના મામલામાં તમને ખૂબ લાભ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી દાંપત્ય જીવનમાં ચાલી રહેલી મુશ્કેલી સમાપ્ત થઈ શકે છે. સંતાન સુખનો યોગ પણ બની રહ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. સારૂ પરિણામ આવવાનો યોગ બની રહ્યો છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેવાની છે. પરંતુ કોઈ પ્રકારે નાણા સંબંધિત જોખમ લેવાથી બચો, બાકી નુકસાન થઈ શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે.
સિંહ રાશિ
આ રાશિમાં શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્માણ બીજા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોની રૂચિ કલા, સંગીત તરફ વધુ રહી શકે છે. પરિવારની સાથે તમારા સંબંધમાં સુધાર થશે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેવાની છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. આ સાથે કોર્ટ-કચેરી, શાસન-પ્રશાસનના કામમાં સફળતા મળી શકે છે. કામમાં લાંબા સમયથી આવતી સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે. મિત્રો અને પરિવારનો સાથ મળી શકે છે, જેનાથી તમે તમારૂ લક્ષ્ય મેળવવામાં સફળ થઈ શકો છો.
મકર રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર-સૂર્યનો સંયોગ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના ભાગ્ય ભાવમાં શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્મામ થઈ રહ્યું છે. નવમાં ભાવમાં આ રાજયોગનું નિર્માણ થવાથી જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે. ઘર-પરિવારાં કોઈ માંગલિક કામ થઈ શકે છે. મહેનત કરશો, તો તેમાં સફળતા જરૂર પ્રાપ્ત થશે. લવ લાઇફ સારી રહેશે. ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે