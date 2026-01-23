Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

સૂર્ય-યમની યુતિ કરશે કમાલ ધમાલ, આ 4 રાશિવાળા થશે માલામાલ! ઉંઘતું ભાગ્ય આળસ મરડી જાગશે

Surya Yam Yuti: આજનો દિવસ ખુબ મહત્વનો છે કારણ કે એક તો વસંત પંચમીનો શુભ દિવસ છે અને આજે એટલે કે 23મી જાન્યુઆરીએ સૂર્ય અને યમની યુતિ થતા 4 રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય આળસ મરડીને જાગશે. આ જાતકોને ચારેકોરથી સફળતા મળશે અને કામ પૂરા થશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 23, 2026, 02:38 PM IST

વૈદિક પંચાંગ મુજબ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય એ આત્મા અને પ્રસિદ્ધિના કારક છે. સૂર્ય અને યમ એક બીજાથી શૂન્ય ડીગ્રીના ખૂણે સ્થિત થઈને એક પાવરફૂલ યુતિ બનાવી રહ્યા છે. હિન્દુ  ધર્મમાં યમને ધર્મરાજ કહેવાય છે. જે કોઈ પણ જીવાત્માને ભેદ કર્યા વગર તેના સારા અને ખરાબ કર્મોના લેખાજોખા કરે છે.  સૂર્ય અને યમની આ યુતિથી 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવી શકે છે. જાણો કઈ રીતે. 

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને યમની આ સ્થિતિ ભાગ્ય ચમકાવશે. અટકેલા કામો પાર પડશે. નોકરી ધંધામાં આવી રહેલી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે. પૈસા કમાવવાની તકો મળી શકે છે. પરિવાર સાથે જાતકોના સંબંધ સુધરશે અને ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર થશે. 

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિવાળા માટે સૂર્ય અને યમની યુતિ પરિણામ આપનારી અને શુભ રહી શકે છે. જાતકોના જીવનમાં સ્થિરતા અને કરિયરમાં સંતુલન રહેશે. નોકરીમાં પ્રગતિના રસ્તા  ખુલી શકે છે. પ્રમોશનના યોગ બનશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહેશે. ધન કમાવવાની અનેક તકો મળી શકે છે. 

મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને સૂર્ય યમની યુતિ લાભ કરાવી શકે છે. કામકાજમાં પ્રગતિ થશે. મહેનત રંગ  લાવશે. નોકરીમાં મહત્વના નિર્ણય લઈ શકશો. મોટી યોજનાઓ પર કામ કરવાની તક મળી શકે છે. મોટા રોકાણથી મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. 

મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને યમની આ યુતિ મોટો લાભ કરાવી શકે છે. જૂના દેવા દૂર થઈ શકે છે. મોટી મુશ્કેલીઓનો અંત આવી શકે છે. મનમાં અલગ જ પ્રસન્નતા રહેશે. લાંબા અંતરનો પ્રવાસ કરી શકો છો. મોટા નિર્ણય લેવાનો સમય આવી ગયો છે જેનાથી સફળતાના દ્વાર ખુલશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
