/Numerology: આ છે Thalapathy Vijay નો ‘મેજિક નંબર’, જેણે બનાવ્યો બોક્સ ઓફિસ અને રાજકારણના અસલી ‘કમાન્ડો’

Numerology: સાઉથ એક્ટર થલપતિ વિજયે ચૂંટણીમાં જબરદસ્ત જીત મેળવી છે. તમને જણાવી દઈએ કે આમાં તેમના મેજિક નંબર એટલે કે 'મૂલાંક'નો મોટો હાથ છે. આ જ કારણ છે કે તેમને ફિલ્મોથી લઈને ચૂંટણી સુધી દરેક ક્ષેત્રમાં વિજય મળ્યો છે.
અંક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર
જીવનમાં આવતો દરેક અંક તમારા ભવિષ્ય અને વર્તમાનને પ્રભાવિત કરે છે. આના દ્વારા તમે સામેવાળી વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ ઓળખી શકો છો. થલપતિ વિજયનો મૂલાંક પણ તેમના જીવન વિશે ઘણું બધું જણાવે છે.
થલપતિ વિજયનો મૂલાંક
વિજયનો જન્મ 22 જૂન 1974 ના રોજ થયો હતો. આ હિસાબે તેમનો મૂલાંક 4 થાય (2+2=4). મૂલાંક 4 ધરાવતા લોકો પર રાહુ ગ્રહની વિશેષ કૃપા હોય છે. રાહુ ગ્રહ માત્ર અશુભ ફળ જ નહીં, પણ ઘણા શુભ ફળ પણ આપે છે.
વિજય પર રાહુનો પ્રભાવ
થલપતિ વિજય પર રાહુનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. રાહુ અપાર સંપત્તિ અને ખ્યાતિ માટે જાણીતો છે. જેનો પણ રાહુ સક્રિય થઈ જાય, તેને દુનિયાની તમામ લક્ઝરી અને પાવર મળે છે, જે રીતે વિજયને મળ્યો.
વિજયનું જીવન
વિજયે પોતાના શરૂઆતના જીવનમાં ફિલ્મોને લઈને સંઘર્ષ કર્યો હતો, પરંતુ આ સંઘર્ષ લાંબો સમય ટક્યો નહીં. એક સમય પછી વિજયની ફિલ્મો જોરદાર કમાણી કરવા લાગી અને જનતાએ તેમને પોતાના 'થલપતિ' તરીકે પસંદ કરી લીધા.
ચૂંટણીમાં પણ જીત
રાહુના પ્રભાવને કારણે વિજયને રાજકારણના શરૂઆતના દિવસોમાં પણ થોડો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ તેમ છતાં તેમને એવી બમ્પર જીત મળી કે આજે તેમની પાર્ટી તમિલનાડુમાં ભારે બહુમતીથી જીતી ગઈ છે.
મુખ્યમંત્રી સુધીનો રસ્તો
અત્યાર સુધી મુખ્યમંત્રીના નામની કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ સૌથી વધુ સંભાવના ખુદ થલપતિની જ દેખાઈ રહી છે, જ્યાં તેઓ મુખ્યમંત્રીની ગાદી સંભાળી શકે છે. થલપતિ હવે રાજકારણના પાકા ખેલાડી બની ગયા છે.
મૂલાંક 4નો ચાલ્યો જાદુ
આ બધું મૂલાંક 4ને કારણે જ શક્ય બન્યું છે. મૂલાંક 4 ધરાવતા લોકોમાં ગજબનો જુસ્સો હોય છે. આ લોકો જે વસ્તુ વિશે વિચારી લે છે, તેને કોઈપણ સંજોગોમાં મેળવીને જ જંપે છે.
થલપતિની ફિલ્મો
થલપતિએ અનેક ફિલ્મો કરી, જેને જબરદસ્ત સફળતા મળી. હવે તેમણે રાજકારણમાં ડગ માંડ્યા છે, જેમાં તેમને પોતાની પ્રથમ ચૂંટણીમાં જ મુખ્યમંત્રીની ખુરશી મળી શકે છે. આ બધું રાહુના પ્રભાવને કારણે જ શક્ય છે.
Disclaimer: આ લેખ જ્યોતિષ અને સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. Zee 24 Kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.