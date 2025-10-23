સિરોહીના માવલ સ્થિત શ્રી વિજયા વેંકટેશ્વર તિરૂપતિ બાલાજી ધામમાં ચોથા બ્રહ્મોત્સવની થશે ઉજવણી
તમે દક્ષિણ ભારતમાં પ્રખ્યાત તિરુપતિ બાલાજી મંદિર વિશે સાંભળ્યું હશે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે રાજસ્થાનમાં પણ એક પ્રખ્યાત તિરુપતિ બાલાજી મંદિર છે? સિરોહી જિલ્લાના માવલ ગામમાં સ્થિત, આ મંદિરમાં દક્ષિણ ભારતથી લાવવામાં આવેલી તિરુપતિ બાલાજીની મૂર્તિ છે. આ મંદિરમાં 25 ઓક્ટોબરે ચોથા બ્રહ્મોત્સવનું આયોજન થશે.
Tirupati Balaji Mandir In Sirohi: માવલ (આબુરોડ): શ્રી વિજયા વેંકટેશ્વર તિરૂપતિ બાલાજી ધામમાં બ્રહ્મોત્સવ અને મહાપ્રસાદીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. 25 ઓક્ટોબરે ચોથા બ્રહ્મોત્સવ અને મહાપ્રસાદીનું આયોજન થશે. 25 ઓક્ટોબરે બપોરે 12 કલાકથી ત્રણ કલાક સુધી ભક્તો મહાપ્રસાદનો લાભ લઈ શકશે.
બ્રહ્મોત્સવ અને મહાપ્રસાદીનું આયોજન
શ્રી વિજયા વેંકટેશ્વર તિરૂપતિ બાલાજી ધામ માવલ (આબુરોડ) ખાતે 25 ઓક્ટોબરે ચોથા બ્રહ્મોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભક્તો માટે મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 25 ઓક્ટોબરે રાત્રે 9 કલાકે સુંદર કાંડના પાઠનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
25 ઓક્ટોબરનો કાર્યક્રમ
સવારે 6થી 8 કલાક સુધીઃ અભિષેક પૂજા
8થી 9 કલાકઃ શ્રૃંગાર પૂજા
9થી 9.30 કલાકઃ આરતી
10થી 11.30 કલાકઃ હવન
બપોરે 12થી 12.30 ગૌ માતા પૂજા
બપોરે 1થી 3 કલાકઃ પ્રસાદ સેવા
સાંજે 7 કલાકથી રાત્રે 9 કલાક સુધીઃ શૌભાયાત્રા
રાત્રે 9થી 11 કલાકઃ કલ્યાણમ પૂજા
આ કાર્યક્રમનું આયોજન મુંબઈ નિવાસી CM ઉત્તમ પ્રકાશ અગ્રવાલ (ફાઉન્ડર) અને વાપી-વલસાડ નિવાસી લક્ષ્મીનારાયણ ગર્ગ (ચેરમેન) દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
