રાજા જેવું જીવન જીવે છે આવી ભાગ્યરેખા ધરાવતા લોકો, સોનાની કલમથી લખાવીને આવે છે પોતાનું નસીબ!
Lucky Luck Line Astrology: એવું કહેવાય છે કે આવી ભાગ્ય રેખા ભાગ્યે જ લોકોના હાથમાં જોવા મળે છે. જોકે, જેમના હાથમાં તે હોય છે તેઓ ખૂબ જ ખુશીથી જીવન જીવે છે. એવું કહેવાય છે કે આવા લોકોનું ભાગ્ય સોનાની કલમથી લખાયેલું હોય છે.
Trending Photos
Lucky Luck Line: હસ્તરેખાશાસ્ત્ર અનુસાર આપણા હાથ પરની રેખાઓ આપણા જીવનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તે સરળતાથી આપણા ભવિષ્યની આગાહી કરી શકે છે. જ્યારે હાથ પર ઘણી રેખાઓ હોય છે, જેમ કે જીવન રેખા, શિક્ષણ રેખા, હૃદય રેખા, લગ્ન રેખા, વગેરે, પરંતુ તેમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ્ય રેખા છે. આ રેખા વ્યક્તિના ભવિષ્ય, કારકિર્દી, પ્રગતિ અને નાણાકીય જીવન વિશે જણાવે છે. દરેક વ્યક્તિની ભાગ્ય રેખા અલગ અલગ હોય છે. ચાલો જાણીએ કે કયા પ્રકારની ભાગ્ય રેખા રાજા જેવા જીવન તરફ દોરી જાય છે.
ક્યાં હોય છે ભાગ્ય રેખા?
ભાગ્ય રેખા હથેળીના તળિયે એટલે કે, કાંડાના મધ્ય ભાગથી શરૂ થાય છે, અને હથેળીમાંથી પસાર થઈને મધ્યમ આંગળીની નીચે સ્થિત શનિ પર્વત સુધી જાય છે. આ રેખા આપણી કારકિર્દી, સફળતા અને ભાગ્ય દર્શાવે છે. ચાલો વધુ તપાસ કરીએ કે કઈ ભાગ્ય રેખાઓ શુભ માનવામાં આવે છે.
શનિ પર્વત સુધી વિસ્તરેલી ભાગ્ય રેખા
જે લોકોની ભાગ્ય રેખા કાંડા (કાંડા) થી શરૂ થાય છે અને મધ્યમા આંગળીના નીચે સુધી સ્પષ્ટ અને સીધી વિસ્તરે છે તેઓ અત્યંત ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે આવા લોકો જે પણ કાર્ય કરે છે તેમાં જબરદસ્ત સફળતા મેળવે છે. તેમને પૂર્વજોની મિલકતનો પણ ઘણો લાભ થાય છે અને તેમનો સામાજિક દરજ્જો અલગ હોય છે.
જીવન રેખામાંથી નીકળી ભાગ્ય રેખા
જો ભાગ્ય રેખા જીવન રેખાથી વિસ્તરેલી હોય, તો તે સૂચવે છે કે વ્યક્તિ તેમની મહેનત અને ક્ષમતા દ્વારા ખૂબ ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચશે. આવા લોકોને સમય જતાં સંપત્તિની કોઈ કમી રહેશે નહીં.
આવી ભાગ્ય રેખાઓ ધરાવતા લોકો રાજાઓની જેમ જીવે છે જિંદગી
એવું કહેવાય છે કે જેમના હાથ પર બે ભાગ્ય રેખાઓ હોય છે તેઓ અત્યંત ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે. તેમના જીવનમાં ક્યારેય ધન અને સમૃદ્ધિની કમી હોતી નથી. તેઓ જીવનની બધી જ સુખ-સુવિધાઓ મેળવે છે અને રાજા જેવું જીવન જીવે છે. આ ભાગ્ય રેખાઓ સમાંતર ચાલે છે.
ભાગ્ય રેખા પર ખાસ નિશાન
જો ભાગ્ય રેખાના અંતે, એટલે કે, શનિ પર્વત પર, V આકારનું અથવા ત્રિશૂળનું પ્રતીક બને છે, તો તેને રાજયોગ સમાન માનવામાં આવે છે. આવા લોકો જીવનમાં ખૂબ જ લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓ ઘણીવાર રાજકારણમાં અથવા મોટા વ્યવસાયિક ગૃહોમાં નેતા બને છે.
ભાગ્ય રેખા જો બે ભાગોમાં થઈ જાય...
જે લોકોની ભાગ્ય રેખા શનિ પર્વત સુધી વિભાજીત થાય છે, અને એક ભાગ ગુરુ પર્વત સુધી પહોંચે છે, તેઓ જીવનમાં સંપત્તિ અને સન્માન બંને પ્રાપ્ત કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી ધાર્મિક માન્યતાઓ અને લોક માન્યતાઓ પર આધારિત છે. આ માટે કોઈ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા નથી. Zee News આમાંના કોઈપણ નિવેદનોની સત્યતાને પ્રમાણિત કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે