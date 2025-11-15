શનિ, રાહુ, કેતુ અને ગુરુ 2026માં બદલશે ચાલ, આ 3 રાશિઓના લોકોએ ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન !
Bad Time: આગામી વર્ષમાં શનિ, રાહુ, કેતુ અને ગુરુનું ગોચર કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં ઘણા ફેરફારો લાવી શકે છે. 2026માં આ ચાર ગ્રહોના ગોચરને કારણે કેટલીક રાશિઓએ ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે.
Trending Photos
Bad Time: 2026નું વર્ષ ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાનું છે. 2026માં, શનિ, ગુરુ, રાહુ અને કેતુ પોતાની ચાલ બદલશે. કર્મનો દાતા શનિ નવા વર્ષમાં મીન રાશિમાં રહેશે. કુંભ રાશિમાં ગોચર કરતો રાહુ વર્ષના અંતમાં મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુ કર્ક અને સિંહ રાશિમાંથી ગોચર કરશે.
અશુભ પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે
આ દરમિયાન, કેતુ સિંહ રાશિમાં છે અને વર્ષના અંત પહેલા કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આગામી વર્ષમાં આ ગ્રહોનું ગોચર કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં ઘણા ફેરફારો લાવી શકે છે. કેટલાકને શુભ પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જ્યારે અન્યને અશુભ પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે 2026 માં શનિ, ગુરુ, રાહુ અને કેતુના ગોચરને કારણે કઈ રાશિના જાતકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
સિંહ:
2026માં શનિ, ગુરુ, રાહુ અને કેતુનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવતું નથી. નાણાકીય પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ શકે છે. નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના છે. તમે નકારાત્મક અનુભવી શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે.
ધન:
2026માં શનિ, ગુરુ, રાહુ અને કેતુનું ગોચર ધનુ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત ન થઈ શકે. નાણાકીય જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ આવશે. જીવનમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારે તમારા કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.
મેષ:
2026માં શનિ, ગુરુ, રાહુ અને કેતુનું ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવતું નથી. તમારા કારકિર્દીમાં સાથીદારો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. તમને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વધુ પડતા ખર્ચ માનસિક રીતે અસ્વસ્થ કરી શકે છે. બિનજરૂરી તણાવ ટાળો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે