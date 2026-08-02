/અહીંથી શરૂ થાય છે 12 જ્યોતિર્લિંગોની ગાથા! જાણો સોમનાથ મંદિરનો ઇતિહાસ અને એન્ટાર્કટિકા સાથે જોડાયેલા રહસ્યો

Somnath Temple History : ગુજરાતના વેરાવળમાં પ્રભાસ પાટણ પાસે આવેલા સોમનાથ મહાદેવ મંદિરને દેશનું પહેલું જ્યોતિર્લિંગ માનવામાં આવે છે. સમુદ્ર કિનારે વસેલું આ પાવન ધામ કરોડો લોકોની આસ્થાનું મોટું કેન્દ્ર છે. આ મંદિર માત્ર તેની સુંદરતા માટે જ જાણીતું નથી, પરંતુ હજારો વર્ષોના ઇતિહાસ અને તેના કાયમી અસ્તિત્વ માટે પણ વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે.
ચંદ્ર દેવના શ્રાપમુક્તિની કથા
પૌરાણિક માન્યતાઓ અનુસાર, આ જ્યોતિર્લિંગની સ્થાપના સ્વયં ચંદ્ર દેવ એટલે કે ચંદ્રમાએ કરી હતી. કથા અનુસાર, રાજા દક્ષના શ્રાપના કારણે જ્યારે ચંદ્રમાની ચમક ઘટવા લાગી, ત્યારે તેમણે આ જગ્યા પર શિવજીની કઠિન તપસ્યા કરી.
તેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન શિવ પ્રગટ થયા અને તેમને શ્રાપથી મુક્તિ અપાવી. ચંદ્રમાના નામ 'સોમ' પર જ આ ધામનું નામ સોમનાથ પડ્યું અને ત્યારથી તેને પહેલું જ્યોતિર્લિંગ માનવામાં આવે છે.
બાણ સ્તંભનું રહસ્ય અને મંદિરની બનાવટ
સોમનાથ મંદિર ચાલુક્ય શૈલીમાં બનેલું એક અત્યંત સુંદર મંદિર છે. આ મંદિરના પ્રાંગણમાં એક ખૂબ જ રહસ્યમય 'બાણ સ્તંભ' લગાડેલો છે. આ સ્તંભ પર લખેલા સંદેશ અનુસાર, અહીંથી લઈને દક્ષિણ ધ્રુવ (એન્ટાર્કટિકા) સુધીના સીધા રસ્તામાં જમીનનો કોઈ પણ ટુકડો આવતો નથી. જૂના જમાનામાં વગર કોઈ ટેકનોલોજીએ આટલું સચોટ ભૌગોલિક જ્ઞાન હોવું આજે પણ લોકો અને વૈજ્ઞાનિકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દે છે.
દર્શનનો સમય અને જરૂરી નિયમો
સોમનાથ મંદિર શ્રદ્ધાળુઓ માટે સવારે 6:00 વાગ્યાથી રાત્રે 9:00 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહે છે. દિવસમાં ત્રણ વખત સવારે 7:00 વાગ્યે, બપોરે 12:00 વાગ્યે અને સાંજે 7:00 વાગ્યે અહીં આરતી થાય છે.
સાંજે 7:45 થી 8:45 વાગ્યાની વચ્ચે મંદિર પરિસરમાં એક શાનદાર સાઉન્ડ એન્ડ લાઇટ શો પણ બતાવવામાં આવે છે. મંદિરમાં દર્શન માટે તમામ ભક્તોને સાદા અને પરંપરાગત કપડાં પહેરીને આવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સોમનાથ મંદિર કઈ રીતે પહોંચવું?
સોમનાથ પહોંચવા માટે ટ્રેન, બસ અને ફ્લાઇટ ત્રણેયની સુવિધા છે. જો તમે ફ્લાઈટથી આવી રહ્યા છો, તો સૌથી નજીક દીવ એરપોર્ટ (લગભગ 63 કિમી) અને રાજકોટ એરપોર્ટ (લગભગ 200 કિમી) છે.
ટ્રેનથી આવનારાઓ માટે સોમનાથ રેલવે સ્ટેશન સૌથી નજીક છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત રોડવેઝની બસો પણ અહીં માટે સતત ચાલતી રહે છે.
આસપાસ ફરવાની મુખ્ય જગ્યાઓ
સોમનાથ દર્શન કર્યા પછી તમે આસપાસના બીજા ધાર્મિક સ્થળો પર પણ જઈ શકો છો. મંદિરથી થોડે દૂર ભલ્કા તીર્થ છે, જ્યાં એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પોતાની દેહ ત્યાગો હતો.
આ ઉપરાંત ત્રણ નદીઓનો સંગમ ત્રિવેણી સંગમ પણ અહીંનું મુખ્ય આકર્ષણ છે. શ્રદ્ધાળુઓ અહીં ગીતા મંદિર અને 'સૂરજ મંદિર'ના દર્શન કરવા પણ જરૂર જાય છે.
Disclaimer: આ લેખ પૌરાણિક માન્યતાઓ, કથાઓ અને ઉપલબ્ધ ઐતિહાસિક જાણકારીઓ પર આધારિત છે. આ સમાચારનો મુખ્ય હેતુ વાંચકોને ભારતના ધાર્મિક સ્થળો અને સાંસ્કૃતિક ધરોહર વિશે સાચી જાણકારી આપવાનો છે. આમાં આપેલી વાતો લોકશ્રુતિઓ અને લોક પરંપરાઓ પર આધારિત છે. વાચકોને અનુરોધ છે કે યાત્રા કે દર્શન સાથે જોડાયેલી તારીખો અને નિયમોની વધુ જાણકારી સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર કે સોમનાથ ટ્રસ્ટની અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી જરૂર મેળવી લેવી.