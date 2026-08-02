Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /અહીંથી શરૂ થાય છે 12 જ્યોતિર્લિંગોની ગાથા! જાણો સોમનાથ મંદિરનો ઇતિહાસ અને એન્ટાર્કટિકા સાથે જોડાયેલા રહસ્યો

અહીંથી શરૂ થાય છે 12 જ્યોતિર્લિંગોની ગાથા! જાણો સોમનાથ મંદિરનો ઇતિહાસ અને એન્ટાર્કટિકા સાથે જોડાયેલા રહસ્યો

Somnath Temple History : ગુજરાતના ગીરસોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળમાં આવેલું સોમનાથ મંદિર દેશનું પહેલું જ્યોતિર્લિંગ છે, જ્યાં ચંદ્ર દેવને શ્રાપથી મુક્તિ મળી હતી અને તેના પ્રાંગણમાં એક રહસ્યમય બાણ સ્તંભ આવેલો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 02, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:11 PM IST
અહીંથી શરૂ થાય છે 12 જ્યોતિર્લિંગોની ગાથા! જાણો સોમનાથ મંદિરનો ઇતિહાસ અને એન્ટાર્કટિકા સાથે જોડાયેલા રહસ્યો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મોઢામાં વારંવાર થતા ચાંદાને હળવાશથી ન લો: માત્ર ઘરેલુ નુસખા પૂરતા નથી
2
3
4
5