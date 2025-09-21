Prev
Next

હળવાશમાં ન લેતા આજની રાત... અમાવસ્યા અને સૂર્યગ્રહણનો પડછાયો, જીવનમાં જોખમ લાવી શકે છે આ ભૂલો!

Sarva Pitru Amavasya: આજે, 21 સપ્ટેમ્બર, અમાવાસ્યાની રાત્રે સૂર્યગ્રહણ છવાઈ જશે. આ રાતને હળવાશથી ન લો. સર્વ પિતૃ અમાવાસ્યાની રાત્રે સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન કેટલીક ભૂલો કરવાનું ટાળો, નહીં તો તમે ગંભીર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:13 AM IST

Trending Photos

હળવાશમાં ન લેતા આજની રાત... અમાવસ્યા અને સૂર્યગ્રહણનો પડછાયો, જીવનમાં જોખમ લાવી શકે છે આ ભૂલો!

Sarva Pitru Amavasya: હિન્દુ ધર્મમાં અમાવાસ્યા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે; આ તિથિ પૂર્વજોને સમર્પિત છે. હાલમાં પિતૃ પક્ષ ચાલી રહ્યો હોવાથી અને આજે અમાવાસ્યાના દિવસે સમાપ્ત થશે, તેથી આ સર્વ પિતૃ અમાવાસ્યાને વધુ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. 21 સપ્ટેમ્બર, સર્વ પિતૃ અમાવાસ્યાના દિવસે પણ સૂર્યગ્રહણ થઈ રહ્યું છે. વર્ષ 2025ના છેલ્લા ગ્રહણને સર્વ પિતૃ અમાવાસ્યાની રાત્રે થવું અત્યંત અશુભ માનવામાં આવે છે, અને તેથી, તે રાત્રે નુકસાન પહોંચાડી શકે તેવા કાર્યો કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

અમાવાસ્યાની રાત્રે આ વસ્તુઓ ન કરો

Add Zee News as a Preferred Source

જોકે બધી અમાવાસ્યા તિથિઓ માટે ચોક્કસ નિયમો છે, મુશ્કેલીઓ અને સમસ્યાઓથી બચવા માટે ચોક્કસ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત, આજે સર્વ પિતૃ અમાવસ્યા છે અને સૂર્યગ્રહણ પણ થઈ રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, કેટલીક બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો, નહીં તો તમારે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે.

અમાવસ્યાની રાત્રે બહાર ભટકશો નહીં. કોઈપણ નિર્જન જગ્યાએ જવાની કે સ્મશાન પાસેથી પસાર થવાની ભૂલ કરશો નહીં.

અમાવસ્યાની રાત્રે કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ પણ વસ્તુ સ્વીકારવાનું ટાળો. કોઈપણ અશુદ્ધ કપડા, લીંબુ, મરચું, સિંદૂર વગેરે પર પગ ન રાખો, કારણ કે આ રાત્રે ઘણા કાળા જાદુના વિધિઓ કરવામાં આવે છે.

અમાવસ્યા પર તામસિક ખોરાક ન ખાઓ. માંસ અને દારૂનું સેવન જીવન માટે જોખમી હોઈ શકે છે.

ગૃહ પ્રવેશ વિધિ અથવા મુંડન વિધિ, નવી વસ્તુઓ ખરીદવા અથવા લગ્નની ચર્ચા કરવા જેવા કોઈપણ શુભ કાર્ય અમાવસ્યા પર પ્રતિબંધિત છે.

અમાવસ્યા પર વાળ કે નખ કાપશો નહીં. ઝાડ કાપશો નહીં, કોઈની સાથે દલીલ કે વિવાદ કરશો નહીં.

અમાવસ્યાની રાત્રે કપડાં બહાર ન છોડો. આ રાત્રે નકારાત્મકતા પ્રવર્તે છે. વધુમાં, સૂર્યગ્રહણ નકારાત્મકતા વધારી શકે છે.

નકારાત્મક અથવા ડરામણી ફિલ્મો અથવા શો જોવાનું ટાળો. આ તમને નકારાત્મક બનાવી શકે છે. સકારાત્મક વિચારો રાખો અને ભગવાનને યાદ રાખો.

ઘરમાં ગંદકી કરવાનું ટાળો, ઘરને સ્વચ્છ રાખો.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Amavasya Surya Grahan 21 SeptemberAmavasya Grahangrahan on amavasya nightSurya Grahan 2025Sarva Pitru Amavasya 2025mahalaya 2025amavasya todayGujarati Newsspiritual news

Trending news