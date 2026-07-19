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Astrology predictions: 30 વર્ષ પછી ધનવાન બને છે આ 3 રાશિના લોકો, મળે છે ફક્ત ધન-દોલત, જાણો

Zodiac signs lucky after 30: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, અમુક રાશિના લોકો તેમના પહેલા 30ના દાયકામાં સખત મહેનત અને પડકારોનો સામનો કરે છે. જો કે, 30 વર્ષની ઉંમરે પહોંચતાની સાથે જ, શનિદેવના આશીર્વાદથી તેમનું ભાગ્ય અચાનક બદલાઈ જાય છે, અને તેમને અપાર સંપત્તિ, માન અને સફળતા મળે છે. જાણો કે તેમનું ભાગ્ય કેવી રીતે બદલાય છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 19, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:02 PM IST
Astrology predictions: 30 વર્ષ પછી ધનવાન બને છે આ 3 રાશિના લોકો, મળે છે ફક્ત ધન-દોલત, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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