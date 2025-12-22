Prev
Shukra Margi 2026: શુક્રની માર્ગી ચાલથી આ 3 રાશિઓને થશે લાભ, વધી શકે છે બેંક બેલેન્સ

Shukra Margi 2026: વર્ષ 2026 માં શુક્ર ગ્રહ વક્રીમાંથી માર્ગી થશે. શુક્રની ચાલ બદલવાથી 3 રાશિના લોકોનું ભાગ્ય પણ પલટી મારશે, તો ચાલો તમને જણાવીએ શુક્ર ગ્રહ ક્યારે માર્ગી થશે અને તેનાથી કઈ રાશિઓને લાભ થઈ શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:13 AM IST

Shukra Margi 2026: વર્ષ 20026માં 14 નવેમ્બરથી શુક્ર ગ્રહ વક્રી અવસ્થામાંથી માર્ગી અવસ્થામાં ચાલવાનું શરૂ કરશે. નવા વર્ષમાં શુક્ર નવેમ્બર મહિનામાં માર્ગી થશે. તે પહેલા શુક્ર 42 દિવસ સુધી વક્રી હશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં જણાવેલું છે કે દરેક રાશિ પર ગ્રહના માર્ગી અને વક્રી થવાનો વિશેષ પ્રભાવ જોવા મળે છે. જ્યારે ગ્રહ વક્રીમાંથી માર્ગી ચાલવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન મોટાભાગે આવે છે. ગ્રહ માર્ગી થાય એટલે શુભ પ્રભાવના કારણે વ્યક્તિની ધન સંપત્તિ વધી શકે છે સાથે જ સંબંધમાં સુધારો પણ થાય છે. 

આવો જ પ્રભાવ શુક્ર ગ્રહના માર્ગી થવાથી લોકોના જીવન પર જોવા મળશે. શુક્ર ગ્રહ ધન, સંપત્તિ અને સંબંધોને પ્રભાવિત કરે છે. આમ તો શુક્ર ગ્રહના માર્ગી થવાથી દરેક કાશિના લોકો પર અસર થશે. પરંતુ વર્ષ 2026માં ત્રણ રાશિ એવી હશે જેને સૌથી વધુ લાભ થવાની સંભાવના છે. આ રાશિના લોકોના વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે અને સાથે જ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા પણ વધશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ ત્રણ રાશિનું ભાગ્ય શુક્રની માર્ગી ચાલ બદલશે. 

મેષ રાશિ 

મેષ રાશિના લોકો માટે શુક્રનું માર્ગી થવું ખાસ રહેશે. આ રાશિના લોકો પોતાના લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં મહેનત કરશે અને તેમને ઈચ્છા અનુસાર સફળતા પણ મળશે. મેષ રાશિના લોકોના જીવનમાં ખુશીઓ આવશે. સંબંધો પહેલા કરતા વધારે ગાઢ થશે. દાંપત્ય જીવનમાં મીઠાશ હશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતાં સુધરશે. બસ આ સમય દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવું. 

કર્ક રાશિ 

કર્ક રાશિના લોકોને પણ માર્ગી શુક્ર લાભ કરાવશે. જીવનમાં નવી ખુશીઓ આવશે. પહેલા કરતાં વધારે ખુશ રહેશો. નવા વર્ષમાં સંબંધ પણ નક્કી થઈ શકે છે. જે લોકોના લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે તેમના સંબંધ ગાઢ થશે. વર્ષ 2026માં માતા-પિતા સાથે સંબંધ સારા રહેશે આ વર્ષ દરમિયાન નવું ઘર લેવાની ઈચ્છા પણ પૂરી થઈ શકે છે. રોકાણથી નફો થવાના યોગ છે. 

તુલા રાશિ 

મેષ અને કર્ક સિવાય તુલા રાશિના લોકોને પણ શુક્ર સફળતાના શિખરે પહોંચાડશે. મિત્ર અને પરિવારના લોકો સાથે સંબંધ મજબૂત થશે. ઘરમાં વધેલું અશાંતિનું વાતાવરણ દૂર થશે. જે લોકો લાંબા સમયથી રોજગાર શોધી રહ્યા હતા તેમને ઈચ્છા અનુસાર કામ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ નવા વર્ષમાં સુધરી શકે છે. ધન પ્રાપ્તિના યોગ પણ બની રહ્યા છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

