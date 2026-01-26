Prev
Shani Chandra Yuti: 27 જાન્યુઆરીએ આ 3 રાશિઓ રહે સાવધાન, ચંદ્ર પર પડશે શનિની ત્રીજી દ્રષ્ટિ, વાહન ચલાવતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું

Shani Chandra Yuti: 27 જાન્યુઆરી 2026 અને મંગળવારે શનિની ત્રીજી દ્રષ્ટિ ચંદ્ર પર પડશે. તેથી કેટલીક રાશિના લોકોએ મંગળવારે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. આ રાશિઓ કઈ કઈ છે અને કેટલા દિવસ સુધી આ અશુભ યુતિનો પ્રભાવ રહેશે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:41 PM IST

Shani Chandra Yuti: જ્યોતિષ ગણના અનુસાર ગ્રહો વચ્ચે સર્જાતિ કેટલીક યુતી અશુભ હોય છે. આવી જ અશુભ યુતિમાંથી એક યુતિ છે ચંદ્ર અને શનિ વચ્ચેની યુતિ, જ્યારે પણ શનિ અને ચંદ્ર વચ્ચે યુતિ સર્જાય છે તો તેની અસર ઊથલપાથલ સર્જી દે તેવી હોય છે. આ યુતિ 27 જાન્યુઆરી 2026 અને મંગળવારે સર્જાશે. આ યુતિની અસર મન, લાગણી, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પર જોવા મળી શકે છે. 

પંચાંગ અનુસાર 27 જાન્યુઆરી 2026 અને મંગળવારે શનિની ત્રીજી દ્રષ્ટિ ચંદ્ર પર પડશે. જેના કારણે અશુભ યોગનું નિર્માણ થશે. મંગળવારે ચંદ્ર સાંજે 4.25 મિનિટે મેષ રાશિમાંથી નીકળી વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તે સમયે શનિ મીન રાશિમાં રહી પોતાની ત્રીજી દ્રષ્ટિથી ચંદ્રને જોશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિની ત્રીજી દ્રષ્ટિને માનસિક અસ્થિરતા, નકારાત્મક પ્રભાવ આપનાર સ્થિતિ કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિ 27 જાન્યુઆરીના રોજ સર્જાવાની છે. આ સ્થિતિમાં 3 રાશિના લોકોએ ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. આ રાશિઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.

વૃષભ રાશિ

ચંદ્ર પર શનિની ત્રીજી દ્રષ્ટિ પડશે એટલે આ રાશિના જાતકોની માનસિક બેચેની વધી શકે છે. મનમાં નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે. જેની અસર કામકાજ પર પણ પડી શકે છે અને પારિવારિક સંબંધો પર પણ દેખાશે. આ દિવસે મહત્વનો નિર્ણય ઉતાવળમાં લેવાનું ટાળજો. 30 જાન્યુઆરી સુધી વાહન ચલાવતી વખતે પણ સાવધાની રાખવી. 

કર્ક રાશિ

ચંદ્ર આ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. તેથી શનિની ત્રીજી દ્રષ્ટિની અસર આ રાશિ પર વધારે દેખાશે. આ રાશિના લોકો ભાવનાત્મક રીતે નબળા પડી શકે છે. શનિની દ્રષ્ટિ મનને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તણાવ વધી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં પરિસ્થિતિ તમારા પક્ષમાં ન હોય તેથી સતર્ક રહેવું. 

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે પણ આ સમય પડકારજનક હોય શકે છે. પુરા થતા કામમાં પણ બાધા આવી શકે છે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પ્રભાવિત થઈ શકે છે. મહેનત અનુસાર પરિણામ ન મળે. નિરાશા થઈ શકે છે. 27 જાન્યુઆરીથી 30 જાન્યુઆરી સુધી ધીરજથી કામ લેવું, સામાજિક જીવન પર ધ્યાન આપવું. કોઈની વાતોમાં ન આવી જવું.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

