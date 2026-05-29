/Shani Vakri 2026: વર્ષના અંત સુધી મુશ્કેલીમાં રહેશે આ 3 રાશિઓ, વક્રી શનિ કરશે પરેશાન!

Shani Vakri 2026: 27 જુલાઈએ શનિ દેવ વક્રી થઈ રહ્યાં છે. વક્રી શનિની મેષ, કુંભ અને મીન રાશિઓ પર ચિંતાજનક અસર પડી શકે છે. આ જાતકોએ કરિયર, આર્થિક અને સંબંધમાં પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
Shani Vakri 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ દેવને કર્મફળ દાતા અને ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષમાં શનિને નવ ગ્રહોમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષમાં શનિ દેવની ચાલ ખુબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર 27 જુલાઈએ શનિની અવસ્થા વક્રી એટલે કે ઉલટી થવાની છે. શનિ મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે અને અહીં પર વક્રી હશે. 11 ડિસેમ્બર સુધી શનિ આ અવસ્થામાં રહેશે. જ્યોતિષાવિદોનું માનવું છે કે શનિનું વક્રી હોવું મેષ, કુંભ અને મીન રાશિના જાતકો માટે ચિંતાજનક હોઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોએ ખુબ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.
મેષ રાશિ
શનિ દેવની વક્રી ચાલ મેષ રાશિના જાતકો માટે પડકાર લાવી શકે છે. આ સમય તમારા કરિયર માટે સારો માનવામાં આવી રહ્યો નથી. આ સમયે તમારે કરિયરમાં ઉતાર-ચઢાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઓફિસમાં સહકર્મીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કામનું ભારણ રહી શકે છે. બનેલા કામ બગડી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં વિવાદિત સ્થિતિ બની શકે છે.
કુંભ રાશિ
વક્રી શનિ કુંભ રાશિના જાતકો માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. શનિના વક્રી થયા બાદ તમે રોકાણ કરવાથી બચો. ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન કરો. બાકી આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે. કરિયરની દ્રષ્ટિએ આ સમય તમારા માટે મુશ્કેલ રહેવાનો છે. એકાગ્રતામાં કમી આવી શકે છે. સંબંધોના મામલામાં પણ સ્થિતિ ચિંતાજનક રહી શકે છે.
મીન રાશિ
વક્રી શનિ મીન રાશિના પ્રોફેશનલ જીવનમાં મુશ્કેલી લાવી શકે છે. આ દરમિયાન તમારી માનસિક પરેશાની વધી શકે છે, જે કામમાં તમને સફળતા મળવાની આશા છે, તેમાં નિષ્ફળતા મળી શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે ટકરાવની સ્થિતિ બની શકે છે. વાત-વાત પર મતભેદો થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમારે ધૈર્ય અને અનુશાસન રાખવું જરૂરી છે.
કરો આ ઉપાય
દર શનિવારે ॐ शं शनैश्चराय नमः મંત્રનો ત્રણ માળાનો જાપ કરો.
શનિવારે સાંજે પીપળાના ઝાડની નીચે સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો અને સાત વખત તેની પરિક્રમા કરો.
મજૂર, નબળા કે પીડિત વર્ગને ભૂલથી પણ પરેશાન ન કરો.