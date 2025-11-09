Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

હનુમાનજીને ખુબ જ પ્રિય છે આ 4 રાશિઓ, હંમેશા આ લોકો પર રહે સંકટમોચનના આશીર્વાદ !

Hanumanji Favourite Zodiac Sign: ભગવાન હનુમાનજી ઘણી રાશિઓ પર કૃપા કરે છે. આ રાશિઓ તેમને પ્રિય છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે બજરંગબલી કઈ રાશિઓ વિશેષ કૃપા કરે છે અને તેઓ હંમેશા કોના પર આશીર્વાદ વરસાવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 09, 2025, 05:58 PM IST

Trending Photos

હનુમાનજીને ખુબ જ પ્રિય છે આ 4 રાશિઓ, હંમેશા આ લોકો પર રહે સંકટમોચનના આશીર્વાદ !

Hanumanji Favourite Zodiac Sign: બજરંગબલી સંકટમોચન તરીકે ઓળખાય છે. તે લોકોના જીવનમાંથી મુશ્કેલીઓ દૂર કરે છે. હનુમાનની પૂજા અને હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી તેમના આશીર્વાદ મળે છે. ઘણી રાશિઓના લોકો ખાસ કરીને હનુમાનજીના આશીર્વાદ પામે છે. આ રાશિઓ હનુમાનજીની પ્રિય રાશિઓ છે. આજે, અમે તમને હનુમાનજીની ચાર પ્રિય રાશિઓ વિશે જણાવીશું. આ લોકો હનુમાનજીની કૃપા અને આશીર્વાદ દ્વારા ખૂબ પ્રગતિ અને સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

હનુમાનજીની પ્રિય રાશિઓ

Add Zee News as a Preferred Source

મેષ રાશિ: મેષ રાશિના લોકો હિંમતવાન, આત્મવિશ્વાસુ, બુદ્ધિશાળી અને સત્યવાદી હોય છે. તેમના પર ભગવાન હનુમાનનો ખાસ આશીર્વાદ હોય છે. મેષ રાશિ હનુમાનજીની પ્રિય રાશિ છે. બજરંગબલી તેમને આવતી કોઈપણ સમસ્યાઓને તરત જ દૂર કરે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે મંગળ મેષનો શાસક ગ્રહ છે, અને મંગળ ભગવાન હનુમાન સાથે સંકળાયેલો છે.

નાની ઉંમરે સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે

સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના લોકો ધાર્મિક હોય છે. તેઓ ભગવાન હનુમાનની નિષ્ઠાપૂર્વક પૂજા કરે છે. ભગવાન હનુમાન તેમના પર આશીર્વાદ વરસાવે છે. તેઓ નાની ઉંમરે સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. સિંહ રાશિના લોકોએ મંગળવાર અને શનિવારે ભગવાન હનુમાનની પૂજા કરવી જોઈએ.

વ્યવસાયમાં સારો નફો મેળવે

વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો પર ભગવાન હનુમાનનો આશીર્વાદ હોય છે. તેમની કૃપાથી તેઓ પોતાની નોકરી, પદ, પ્રતિષ્ઠા અને વ્યવસાયમાં સારો નફો મેળવે છે. ભગવાન હનુમાન વૃશ્ચિક રાશિના આશ્રયદાતા દેવતા છે.

જીવન હંમેશા સુખ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલું

કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિ હનુમાનની પ્રિય રાશિઓમાંની એક છે. કુંભ રાશિવાળા લોકો પર ભગવાન હનુમાનના ખાસ આશીર્વાદ હોય છે. તેમનું જીવન હંમેશા સુખ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલું રહે છે. આ લોકોએ ભગવાન હનુમાનજીની પૂજા કરવી જોઈએ.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
HanumanjiFavourite zodiac signHanumanji Favourite Zodiac SignLord Hanumanmesh vrishabh mithun kark rashiHanumanBajrangbalizodiac signsGujarati Newsspiritual news

Trending news